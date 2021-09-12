تراجع إيرادات فيلم «30 مارس» مع رابع أيامه في السينما

تراجعت إيرادات فيلم “30 مارس” بطولة أحمد الفيشاوي ومجموعة من الفنانين في شباك التذاكر المصري خلال رابع ايام عرضه في مصر بعد أن طرح يوم الأربعاء الماضي لينضم لقائمة الأفلام المصرية المتواجدة.

وحقق الفيلم أمس السبت إيرادات بقيمة 110 آلاف جنيه فقط لتصل كل إيراداته إلى 600 ألف جنيها فقط وهي إيرادات هزيلة للغاية منذ طرحه في 47 دارا للعرض بمختلف السينمات المصرية.

وتم طرح الفيلم بدور العرض السينمائى فى القاهرة والمحافظات، ويتواجد الفيلم في القاهرة والمحافظات المختلفة، من خلال 47 دار عرض، حيث يتواجد في القاهرة، أبرزهم في السينمات الضخمة في المولات، وسيتم طرح الفيلم في الإسكندرية في 9 دور عرض، وفي 11 دار عرض بالمحافظات والأقاليم، أبزهم في طنطا والمنصورة والزقازيق والمنيا والغردقة.

وكانت الجهة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "30 مارس" قد اعلنت عن إلغاء العرض الخاص للعمل والذى كان من المفترض إقامته بإحدى المجمعات السينمائية بمنطقة التجمع الخامس. ‎

وأوضحت الجهة المنتجة في بيان صحفي لها ، أن سبب إلغاء العرض الخاص بشكل نهائى هي ظروف قهرية تعرضت لها أسرة منتج فيلم "30 مارس".

قصة فيلم 30 مارس

وتدور قصة الفيلم في إطار من السيكو دراما تدور أحداثه حول بطل لديه مرض نفسى ما، يتم اتهامه فى جريمة ما حدثت يوم 30 مارس، ما يجعله رحلة لإثبات براءته وذلك في إطار من الإثارة والتشويق.

ويتتبع فيلم "30 مارس" رحلة "علي" الهارب من جريمة قتل لا يعرف حتى هل ارتكبها أم لا، فيبدأ في جمع خطوط الحقيقة بمساعدة صديقه المحامي وجارته، ومع مرور الوقت يجد نفسه يتورّط في قضايا أخطر بكثير مما تصوّر، تجعله على حافة الجنون أو القتل.

أبطال فيلم 30 مارس

فيلم "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى، محمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم، إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.