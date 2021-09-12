«عودة السويس عروس البحر الأحمر».. صالون سياسى لمستقبل وطن

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس الصالون السياسى الثاني بمقر الحزب بالسويس، برئاسة النائب أحمد خشانة عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية في السويس.

مستقبل وطن ينظم صالون سياسي في السويس

وقال أحمد خشانة إن هذا الصالون هو الثاني ويهدف لتوحيد رؤى محبي السويس للعودة بها عروس البحر الأحمر في كافة المجالات.

مستقبل وطن ينظم صالون سياسي في السويس

حضر الصالون محبى وكبار سياسيي السويس وشخصياتها العامة والتعليمية ونواب سابقين ورجال الدين الإسلامي والمسيحى والمرأة، حيث تم اختيارهم بعناية من غير المنتمين لاى أحزاب ولديهم رؤية بخبراتهم السابقة فى الشارع السويسى.

مستقبل وطن ينظم صالون سياسي في السويس

ورحب أحمد فضل أمين تنظيم أمانة السويس بالحضور وبقيادات السويس الشعبية وعلى رأسهم الحاج صلاح شلاضم نائب السويس السابق والحاج رمضان أبو الحسن، موضحاً أن مبادرة الصالون السياسى الثقافي كان الهدف منها هو لم الشمل وطرح كافة الانتماءات السياسية لأن السويس تستحق بذل الجهد والعطاء ليكونوا على قلب رجل واحد من أجل السويس.

مستقبل وطن ينظم صالون سياسي في السويس

وعرض فضل موضوعات الصالون السياسى الثاني وهى المشاكل الخاص للمنظومة الصحية والرؤية فى كيفية تطويرها وما تحتاجه من إمكانيات بشرية متخصصة ومعدات وأجهزة والرؤية المستقبلية لوضع السويس على الخريطة السياحية وما نامله من تطلعات لمدينة السويس الجديدة والمشاكل الخاصة للمنظومة التعليمية بالسويس وخاصة التعليم الخاص.

مستقبل وطن ينظم صالون سياسي في السويس

وأعرب المؤرخ فاروق متولى عن سعادته بالدعوة، موضحا أن هذا اليوم التاريخى الذى يوافق 11 سبتمبر هو اجتماع الماضي المتمثل في النائب صلاح شلاضم مع الحاضر المتمثل فى النائب أحمد خشانة مطالبا بعمل رؤية للسويس ومشيدا بدور النواب السابقين فى خدمة السويس وبهذا الصالون السياسى وأن السويس مليئة بالكوادر الكبيرة واهدى مكتبة الحزب كتاب من مؤلفاته.

مستقبل وطن ينظم صالون سياسي في السويس

وأشاد النائب أحمد خشانة خلال كلمته بوجود هذه الكوكبة والتى تضاف إلى تاريخ الحزب وتثبت ان حزب مستقبل وطن يفتح ذراعيه للجميع لخدمة أهالى السويس لوضع الرؤية العلمية المعتمدة على خبرات الماضي.

مستقبل وطن ينظم صالون سياسي في السويس

وطالب النائب الأسبق صلاح شلاضم في بداية كلمته بالوقوف دقيقة حداد على روح النواب الراحلين ومؤكداً على أن النواب فى الزمن الجميل كانوا يسعون إلى تحقيق ما يحلمون به وتم عمل العديد من الإنجازات فى كافة المجالات فى قطاعات التعليم والصحة والمرافق العامة.

مستقبل وطن ينظم صالون سياسي في السويس

مستقبل وطن ينظم صالون سياسي في السويس

مستقبل وطن ينظم صالون سياسي في السويس

مستقبل وطن ينظم صالون سياسي في السويس

مستقبل وطن ينظم صالون سياسي في السويس