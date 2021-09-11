«الدكتور ضحك وقالها اتعشي واتمشي».. «العوضي» يكشف كواليس أزمة ياسيمين عبدالعزيز الصحية

كشف الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تفاصيل جديدة حول حالتها الصحية بعد تعافيها وكتابة أول تدوينة لها أمس.

وقال «العوضي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON» من سويسرا، اليوم: «كنت منتظر على مدار الشهرين الماضيين منذ تعرض ياسمين لوعكتها الصحية أن تتحسن حالتها فعليًا حتى أتحدث، وقلت مش هتكلم غير لما تبقى حالتها مستقرة، مكنش ينفع أطمن الناس وأنا مش مطمن، لأن الشهرين اللي فاتوا كانوا صعبين جدًا عليها وعلينا وعلى جمهورها وكل محبيها».

وتابع: «ياسمين كويسة الحمد لله وتعافت تمامًا، وخلال أيام ستعود لمصر وسط جمهورها وستعود لحياتها الطبيعية».

وأضاف: «في يوم 11 يوليو الماضي دخلت ياسمين المستشفى وكانت المفروض تعمل عملية بسيطة متعارف عليها في أوساط الأمراض النسائية ومن المفترض بحسب حديث الطبيب المعالج أنه بعد إجراء تلك العملية النسائية ستعود لمنزلها في غضون ثلاثة أو أربعة أيام، لكن شهدت تدهورا بعد العملية بشكل كبير».

وتابع: «مقدرش أقول لحد إلا أن هناك خطأ طبي دون أن يكون لدي إثباتات قوية لكن الثابت أن هناك إهمالًا جسيمًا في متابعة الحالة والمشكلة أن ماحدث هو فشل في اللحاق بالتدهور الذي شهدته مما أدى للمضاعفات التي تعرضت لها».

ورد الفنان على أحد الأطباء الذي برر ما تعرضت له ياسمين عبدالعزيز، وقال: «مينفعش نغسل الماء بالماء وندافع ونبرر وخلاص، ماحدث هو إهمال جسيم فشل في تدارك المضاعفات قبل حدوثها دون النظر لحالة ياسمين عبدالعزيز وكانت هتروح فيها، وهقول حاجة حصلت، ياسمين كلمت الدكتور وقالته أنا بموت، ضحك وقال أنا في إجازة وروحي اتعشي واتمشي، ده إسمه كلام؟! هل ده طبيعي».