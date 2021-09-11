«عشاء السبت الأول».. السفير البحريني يوجه رسالة إلى أصدقائه الجدد في إسرائيل

أعرب السفير البحريني لدى إسرائيل خالد يوسف الجلاهمة، عن سعادته بحضور أول عشاء خاص بيوم السبت في إسرائيل، تزامنًا مع الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المنامة وتل أبيب.

وكتب الجلاهمة، في تغريدة باللغة العبرية عبر صفحته الرسمية بموقع «تويتر»: «لقد كان من دواعي سروري الليلة الماضية أن دُعيت إلى عشاء السبت مع بعض الأصدقاء الرائعين الجدد».

وأضاف: «لم يكن هذا - بالنسبة لي - أول عشاء ليوم السبت في إسرائيل فحسب، بل كان أيضًا أول يوم سبت في العام الجديد والذكرى الأولى لتوقيع اتفاقيات إبراهيم، في هذا العام المميز».

ويُعد «يوم السبت» مناسبة دينية يهودية، يُحتفَل بها أسبوعيًا وفق العديد من التشريعات أبرزها الالتزام بالراحة والعبادة.

وصول السفير البحريني إلى تل أبيب

وفي آواخر أغسطس الماضي، وصل، السفير خالد يوسف الجلاهمة، إلى مطار «بن جوريون» الإسرائيلي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا».

وذكرت الوكالة في بيانٍ لها آنذاك، أن وصول السفير والافتتاح الرسمي المقبل لسفارة مملكة البحرين في تل أبيب، خطوة مهمة لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين، والتي كانت من أولويات وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، ونظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني.

وفي الثاني من سبتمبر الجاري، التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، بسفير مملكة البحرين لدى إسرائيل، الذي قدم له نسخة من أوراق اعتماده، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية آنذاك.

ووفقًا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية «كان»، رحب الوزير الإسرائيلي، بالسفير البحريني الجديد، معربًا عن أهمية العلاقات بين الجانبين وتطويرها، كما أعرب عن أمله في زيارة البحرين قريبًا لتدشين السفارة الإسرائيلية في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، في تصريحٍ له خلال اللقاء السابق: «خطوة أخرى نحو سلام حقيقي في الشرق الأوسط، ونأمل زيارة البحرين قريبًا وافتتاح سفارة إسرائيل في المنامة».

اتفاقية التطبيع بين المنامة وتل أبيب

وفي سبتمبر 2020، تم إعلان الاتفاق على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين ممكلة البحرين وإسرائيل، وذلك بعد اتفاق آخر وقعته الإمارات العربية المتحدة لتطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في أغسطس من العام ذاته.

وفي 30 مارس الماضي، أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المرسوم رقم (43) لسنة 2021، بتعيين السفير خالد يوسف الجلاهمة رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيل.