السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يسجل 3086 إصابة جديدة و51 وفاة بكورونا

كورونا في العراق
كورونا في العراق

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، 3086 إصابة جديدة و51 وفاة بفيروس "كورونا"، و6685 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت الوزارة- وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)- أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليون و947 ألفًا و211 حالة، والوفيات إلى 21 ألفًا و445 حالة، والشفاء إلى مليون و815 ألفا و377 حالة بنسبة 93.2%.

وأشارت وزارة الصحة العراقية إلى أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح ضد "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ عددهم 20 ألفًا و716 شخصًا ليصل الإجمالي إلى 4 ملايين و28 ألفًا و29 شخصًا.

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