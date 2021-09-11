«الري»: إنهاء الأعمال الكهروميكانيكية لمحطتي «بحر البقر» الرئيسية

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم حالياً تنفيذ عدة مشروعات قومية كبرى للاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل ومنها المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير جميع محطات الميكانيكا والكهرباء بالمحافظات لتوفير كافة الإحتياجات المائية للزراعات المختلفة.



وأوضح الدكتور عبد العاطى، أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء وإحلال وتجديد لعدد ٣٢ محطة جديدة بالوجهين البحرى والقبلى ، وتوريد وتركيب عدد ٢٣ محركا كهربائيا لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء، مشيراً إلى إنه جارى طرح عمليات توريد وتركيب حوالى ٩٠ صندوق تروس لمحطات المصلحة على مستوى الجمهوريه لرفع كفاءة المحطات للوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس محمد محمد عبدالعاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، لإستعراض ومناقشة موقف تنفيذ المشروعات الحالية.



وقال الدكتور عبد العاطى، إنه تم خلال العام الماضى الاستلام الابتدائى للعديد من المحطات هى "الفارما - سيدمنت أ - المحسمه ١&٢ - فارسكور - الخيرى - الدشودى - تروجا - شريشرا - البطس" ، بالاضافة للاستلام الابتدائي لمحطة المراشدة الجديدة والتى تخدم زمام ٦٢.٥٠ ألف فدان.



وأوضح وزير الرى، أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنيه الكهروميكانيكيه لمحطتى بحر البقر الرئيسية ومحطه شادر عزام ضمن مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر.



كما أشار إلى أنه وفى إطار خطة المصلحة لرفع كفاءة المحطات للوفاء باحتياجات الرى والصرف .. تم توريد وتركيب عدد (٤) صناديق تروس لمحطة المكس ١، و(٢) صندوق تروس لمحطة العطف ٢، و(٣) صناديق تروس لمحطات البستان و(٣) صناديق تروس لمحطه الطابيه الجديدة وجارى توريد وتركيب عدد (٦) محركات لمحطة الطابية الجديدة، و(٢٣) طلمبة غاطسة للواحات البحرية، و(١٠) محركات غاطسه لآبار الواحات البحريه، وجارى دراسة تشغيل عدد (٦) آبار بالطاقه الشمسية.



