السبت 11 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد هزيمة الإخوان فى المغرب.. «ناشيونال انترست» : الديموقراطية هى الحل

انتخاابات المغرب
انتخاابات المغرب

قال أحمد الشرعي، عضو مجلس إدارة المجلس الأطلسي،  ومستشار دولي لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وعضو في المجلس الاستشاري لمركز المصلحة الوطنية في واشنطن، والمجلس العالمي لمعهد القدس للدراسات الاستراتيجية، في مقال له في مجلة ناشيونال انترست الأمريكية، إن جماعة الإخوان الإرهابية منيت بهزيمة نكراء في المغرب، حيث أثببت الانتخابات الأخيرة فشلهم في إدارة البلاد، مؤكدًا على أن الديموقراطية هي الحل في إشارة إلى شعار الاخوان الشهير "الإسلام هو الحل".

وتابع "الشرعي": لقد اتفق المراقبون على أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة في المغرب  كانت سلمية ونزيهة وحرة ، كما كانت مشاركة الناخبين آخذة في الارتفاع، حيث  شارك أكثر من 50 في المائة من الناخبين المؤهلين، ارتفاعًا من 43 في المائة الذين صوتوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة قبل خمس سنوات". 

 وأضاف "الشرعي":  "التصويت  في الانتخابات في المغرب، له قيمة وطنية، فهو يسمح للمواطنين بالتعبير عن ارتباطهم بالمملكة المغربية والاعتراف بالسيادة المغربية، وكان للانتخابات نتائج حقيقية حيث  يقود حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحكومة منذ عام 2012  في ائتلاف مع أحزاب أخرى، ولكن  هذه المرة تراجع دعم الحزب الإسلامي إلى المركز السابع، حيث تم انتخاب ثلاثة عشر عضوًا فقط تحت راية الحزب".


وتابع "الشرع" : "لقد هزمت أوراق الاقتراع  وليس الرصاص الإسلاميين، و نال حزب العدالة والتنمية الذي  تمكن من قيادة حكومتين متتاليتين  في إطار سياسي سلمي، هزيمة مدوية".

وأكد على أن الاخوان فشلوا في خلق وظائف كافية أو إنتاج مساكن ميسورة التكلفة لإرضاء الناخبين الشباب، بينما سئم أصحاب الأعمال من عدم رغبتهم في تحديث الضرائب واللوائح ولأسباب عملية بارزة، تم تنحية الإسلام السياسي جانبًا دون قتال، مشيرًا إلى أن التجربة المغربية تثبت أن الديمقراطية هي الحل.

 

أحمد الشرعي مجلة ناشيونال انترست جماعة الإخوان إسقاط جماعة الإخوان المغرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

الأكثر قراءة

4 عقوبات تواجه طبيبا أجبر ممرضا على السجود لكلبه.. تعرف عليها

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

قصة «الطبيب والكلب والممرض».. أقوال هذا الشخص تحسم الواقعة

حافز مالي وحسابات بنكية.. الحكومة تدعم الأسر الملتزمة بمحددات التنمية

مصر تعرب عن تعازيها للسودان فى ضحايا تحطُم مروحية للجيش

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 11-9-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

محمد عبدالعزيز

الشيخ التهامى.. بعض من زمن الفن الجميل

د.كريمة الحفناوى

ورشة السيكودراما بمركز ساحل سليم بأسيوط

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

صور

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تقبض على اثننين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين

«فتح» تحمل حكومة الاحتلال مسئولية حياة الأسيرين المقبوض عليهما

الجيش الإسرائيلى: القبة الحديدية تصدت لإطلاق صاروخ من غزة