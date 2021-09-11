وزيرة البيئة: لا توجد أسماك قرش بالساحل الشمالى

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه ورد لوزارة البيئة بلاغ أن أحد الغطاسين بقرية مراسى بالساحل الشمالى من سمكة القرش بذراعه وتم نقله لمستشفى العلمين، موضحة أن الشاطئ بالساحل الشمالى به سجلات دولية موجودة تسجل الحوادث الخاصة بالقرش لو ظهرت فى أى دولة سواء بالبحر المتوسط أو الأحمر وتتبع هذا الحادث ويعطى معلومات عنه، والسجلات الدولية تقول إن شاطئ الساحل الشمالى المصرى لم يشهد أى هجوم لسمكات القرش فى الفترات الماضية سواء القريبة أو البعيدة ولكن سجلت هجمات قرش فى شمال البحر المتوسط، ولكن تم تسجيل حوادث فى البحر الأحمر.

وأضافت وزيرة البيئة، فى تصريحات لبرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب: عندما ورد لنا هذا البيان نزلت وزارة البيئة عبر المحميات والفرع الإقليمى ومع الجهات المعنية وقمنا بعمل مسح بطول 7 كيلو من ناحية قرية مراسى وبعمق 500 متر، علمًا بأن الحادثة التى حدثت للمصاب كانت من 300 متر ولم نجد أى نوع من الأسماك فى هذه المنطقة.

وتابعت ياسمين فؤاد: كان هناك فريق آخر على الشاطئ يعمل على استجواب لزملاء المصاب الغطاس الذى أصيب وجميعهم قالوا لم يوجد أى حادثة لقرش وعلى التوازى كان هناك فريق ثالث فى المستشفى، وعندما يأتى لنا حادثة ويتم تصوير شكل القطع نستطيع أن نحدد من خلال المختصين يستطيعون نوع سمكة القرش وعمرها، كما أن المتخصصين مع الأطباء الذين قاموا بجراحة قالوا إن القطع واضح بآلة حادة فهو قطع مستقيم ولا يوجد علامات لأسنان أو نقط موجودة فى اليد.

وقالت وزيرة البيئة: نحن أقل الدول التى حدثت فيها حوادث قرش، وهناك برنامج بدأنا فيه منذ عامين من خلال مجموعة من الخبراء فى الجهات المعنية والمحميات لرصد سلوكيات أسماك القرش وهو برنامج متطور للغاية لمعرفة الأسباب التى تؤدى تغيير سلوك أسماك القرش.