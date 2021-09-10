حبس عاطل بتهمة سرقة محتويات شركة فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة "شاشة-جهاز لاب توب" من داخل شركة بأسلوب "كسر الباب".

وكشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، عن ملابسات واقعة سرقة إحدى الشركات فى مدينة نصر وتم القبض على المتهم فى الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من محامٍ بإحدى الشركات كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشركة محل عمله وسرقة (شاشة - جهاز لاب توب) من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب " كسر الباب - المفتاح المصطنع "، كما أقر بارتكاب 8 حوادث أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله " سيئ النية " (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية) وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.