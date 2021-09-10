إصابة إسرائيلى واعتقال فلسطينى فى عملية طعن بالقدس

اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ قليل، شابًا فلسطينًا، في مدينة القدس المحتلة، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وأطلقت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، النار، على شاب فلسطيني، عند محاولته تنفيذ عملية طعن، وتم تحييده واعتقاله، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وقال جهاز الشرطة الإسرائيلي، مساء اليوم، الجمعة، إن شرطيًا أصيب بجراح طفيفة، عند باب «الأسود» في البلدة القديمة بمدينة القدس، بعد أن حاول فلسطيني طعنه.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك، والبلدة القديمة في القدس.