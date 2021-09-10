الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إيقاف 4 حالات بناء مخالف ومصادرة المعدات في المحلة الكبرى بالغربية

وقف بناء
وقف بناء

تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 4 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز.

وقال اللواء محمد عبدالوهاب السعدني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 4 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة العسكرية للتحقيق.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، في وقت سابق، من وقف 4 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز.

وقال اللواء أشرف بدران، رئيس مركز ومدينة السنطة، إنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 4 حالات لمباني تحت الإنشاء وأدوار مخالفة في منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة العسكرية للتحقيق.

كما أعلن رئيس مركز ومدينة السنطة أن حملات لجنة مجلس المدينة والوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن غلق وتشميع نحو 10 مراكز للدروس الخصوصية على مستوى المركز خلال 24 ساعة.

وأضاف رئيس المدينة، أن ذلك يأتي لمخالفة تلك المراكز لقرارات مجلس الوزراء، بشأن حظر الدروس الخصوصية ومنع التجمعات، لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد، لافتا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المراكز المخالفة.

وكان طارق رحمى محافظ الغربية، قد أصدر قراراً بتشكيل لجان على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة، للمرور والتفتيش لرصد مراكز وسناتر الدروس الخصوصية المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ووجه محافظ الغربية، بإحكام الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية من خلال حملات مستمرة يتم تنسيقها مع هيئة الرقابة الإدارية، وكلف ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بتشكيل لجان متابعة للانتشار بكافة قرى ومراكز المحافظة لرصد أماكن التجمع ومراكز الدروس الخصوصية.

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