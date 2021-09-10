في يومه العالمي.. ماذا تفعل لشخص ما لديه ميول انتحارية؟

يخصص اليوم 10 سبتمبر من كل عام لمنع الانتحار من أجل توفير الالتزام والعمل في جميع أنحاء العالم للتصدي ومنعه من الحدوث، مع العديد من الأنشطة في جميع أنحاء العالم منذ عام 2003، حيث تتعاون الرابطة الدولية مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمي للصحة العقلية لاستضافة اليوم العالمي لمنع الانتحار.

ووفقًا لموقع metro يرصد كيف يتم منع الانتحار لشخص يظهر عليه ميول انتحارية، حيث أن هناك بعض الأشخاص لن يظهروا علامات أكثر وضوحًا على أنهم يعانون من اضطرابات نفسية لهذا السبب من المهم للغاية ملاحظة "أي تغيير صغير أو كبير في السلوك الخاص بالشخص " ، والتواصل مع الأصدقاء عندما تعلم أنهم يواجهون تحديات في حياتهم.

ومع ذلك هناك بعض الأعراض العامة للتفكير في الانتحار والتي يمكنك مراقبتها:

الشعور بالقلق والانزعاج

الشعور بالغضب والعدوانية

الشعور بالدموع

الشعور بالتعب أو نقص الطاقة

عدم الرغبة في التحدث إلى الناس أو التواجد معهم

عدم الرغبة في القيام بأشياء يستمتعون بها عادة

تعاطي الكحول أو المخدرات للتعامل مع المشاعر

وجود صعوبة في التعامل مع الأشياء اليومية

عدم الرد على الرسائل أو التباعد

التحدث عن الشعور باليأس أو العجز أو انعدام القيمة

التحدث عن شعورهم بأنهم محاصرون بسبب ظروف الحياة التي لا يمكنهم رؤية مخرج منها أو الشعور بأنهم غير قادرين على الهروب من أفكارهم

تغيير في الروتين كالنوم أو الأكل أكثر أو أقل من المعتاد.

الانخراط في سلوك ينطوي على مخاطر ، مثل العنف

وعلق "أندي" طبيب نفسي قد لا تكون قادرًا دائمًا على تحديد العلامات،إذا كنت ترى الأشخاص بشكل أقل، كصديق لك على سبيل المثال لا تُقيم معه في منزل واحد، حاول التعرف على الظروف التي قد تؤدي إلى عدم قدرتنا على التكيف - مثل ضغوط العمل ، والوحدة ، والمخاوف المالية ، والخسارة أو الحزن.

اسأل السؤال

لا تقلق من توجيه سؤال للشخص حول مدى تفكيره في التعرض للانتحار وهذا هذا معروض لديه أم لا، أظهر لهم أنه لا بأس في التحدث وامنحهم فرصة ليكونوا صادقين بشأن ما يشعرون به.

استمع إليهم

يقول آندي: "حاول ألا تعطي نصيحة"، "إذا كنت تجري محادثة مع شخص ما قد يكون يعاني، فالشيء الأكثر أهمية هو الاستماع، وإعطاء ذلك الشخص الوقت لشرح أفكاره ومشاعره، مع المحاولة في عدم التسرع في التعليقات أو الأحكام الخاصة بك، بقول أشياء مثل" ستكون على ما يرام "أو" لا يمكن أن تكون الأمور بهذا السوء ".