فحص فيديو واقعة طبيب أمر ممرضًا بـ«السجود» لكلبه

تفحص الجهات المعنية فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، يتضمن إجبار طبيب ممرضا مسنا على السجود لكلبه، للتأكد من صحة الواقعة، وكونها حديثة أم قديمة، خاصة بعد أن أثار الفيديو الذي لم يتجاوز 4 دقائق حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو طبيب وشخصان يرتديان زي أمن إداري، ويمسك كل منهم بطرف حبل، ويقوم الممرض المسن بالقفز من فوق الحبل.

كما يظهر في الفيديو معاتبة الطبيب للممرض على إهانته كلبه، ثم يطلب من الممرض الصلاة والسجود للكلب، بينما يلح المجني عليه على الطبيب على عدم إجباره على ذلك، ويعترض ويطلب من الطبيب كهربته بدلا من ذلك، وقد لاقى الفيديو استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بسرعة ضبط الطبيب والتحقيق في الواقعة، وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن الفيديو تم تصويره داخل أحد المستشفيات بالقاهرة.