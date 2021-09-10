عبدالعاطي: التحول للري الحديث ينعكس إيجابيا على المزارعين

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ عدة مشروعات قومية للاستغلال الأمثل للموارد المائية وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها لتحقيق أعلي إنتاجيه للمحاصيل الزراعية بما يعود بالنفع على المزارعين.



وأاضاف وزير الري أنها تستهدف تحقيق التطوير الشامل للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجاري المائية أو علي المستوي الحقلي من خلال تأهيل الترع والمساقي بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضي الزراعية.



وأوضح أنه يتم عقد سلسلة من المؤتمرات المشتركة بين وزارتى الرى والزراعة والمحافظات وجميع الجهات المعنية بتنفيذ مشروع تأهيل المساقي والتحول للري الحديث فى مختلف المحافظات، منها المؤتمر الموسع الأول المشترك بين وزارتي الري والزراعة بمحافظة الدقهلية لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢١ بشأن تعميم نظم الرى الحديث بمبنى محافظة الدقهلية.



وأشار إلى أنه عقد المؤتمر الخاص بمشروع الرى الحديث فى الدقهلية يأتى في إطار خطة الوزارة لتنفيذ المشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى بالتعاون التام مع كافة الجهات المعنية، مشيراً إلى أن هذا المشروع العملاق يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات، وتأهيل المساقى في جميع الأراضى القديمة.



كما تم خلال اللقاء شرح القرار الوزاري المشترك وآليات تفعيله، وكذلك بروتوكول التعاون بين الوزارات المعنية، والإجابة على جميع استفسارات المزارعين حول كيفية التطبيق والتنفيذ ودور الجمعيات الزراعية، وعرض حجم الاستفادة من التحول للري الحديث وانعكاس ذلك الايجابى على المزارعين.



وتم الاتفاق علي عقد ندوات بالجمعيات الزراعية والوحدات الإعلامية بالمحافظة وذلك عن طريق فرق التوجيه المائي التابعة لوزارة الرى لشرح الآلية كاملة للمشروع والرد على كافة الاستفسارات، وقد أبدى جميع الحضور الاستعداد لتنفيذ المشروع والقناعة بأهميته والجهود التي تبذلها الدولة في مصلحة المزارع المصري.



عقد المؤتمر بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري، والمهندس شحتة إبراهيم، مساعد وزير الري للمشروعات القومية، والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة للري الحديث، والمهندس عبد السلام جابر رئيس الإدارة المركزية للري بالدقهلية، والمهندس فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة.

كما حضر المؤتمر عدد من نواب محافظة الدقهلية وممثلي وزارات الري والزراعة والمالية والوحدات المحلية والبنك الأهلي والبنك الزراعي وعدد من مزارعي الدقهلية ورؤساء الجمعيات الزراعية.

