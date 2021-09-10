الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحصين 227 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

ماشية
ماشية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم الجمعة، 227 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية.
وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة والذى يبلغ 266554 حيوان، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة ، لافتا أن حملات الطب البيطرى تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.
وأكد "أنور" على مروره الدائم ومتابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، وتقديم المحافظة كافة سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية، التى استهدفت تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

في إطار تنفيذ أعمال القوافل العلاجية البيطرية المجانية خاصة بمركز ومدينة زفتى والذي يتم به تنفيذ مبادرة حياة كريمة وتنفيذا لتعليمات  السيد القصير  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور طارق راشد رحمي معالي محافظ الغربية والسيد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس مجلس اداره الهيئه العامة للخدمات البيطرية.
قامت مديرية الطب البيطرى  برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور  وكيل الوزارة مدير المديرية بتنفيذ قافلة بيطرية علاجية بالمجان بقرية  ميت كفر الجنيدي مركز زفتي  وتم علاج ٧٣٦ حيوان بعد قيام أطباء المديرية وأطباء إدارة زفتى  البيطرية بفحص الحيوانات والكشف عليها وتقديم العلاج المناسب لها مع استخدام أجهزة السونار وتم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية.

تحصين اجويرو الف رأس ماشية الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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