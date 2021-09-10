لغلقه جزئيا 3 أيام.. تعيين خدمات مرورية لتيسير الحركة بشارع فيصل

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط أعمال الصيانة بشارع فيصل، لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

وأشارت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إلى وجود غلق جزئي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع ضياء لمدة 3 أيام ابتداء من صباح اليوم الجمعة وحتى الأحد، وذلك لإصلاح كسر خط الصرف الصحي.

- غلق جزئي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع ضياء

ولفتت الإدارة إلى أن الأمر سيتطلب إجراء غلق جزئي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع ضياء بالاتجاه القادم من منطقة المطبعة باتجاه ميدان الجيزة، لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الجمعة وحتى الأحد المقبل، على أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباحا.

وفي سياق متصل، وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري في الوصلة من مناطق السلام وحتى أعلى المرج، مما يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلي لشارع محطة المرج الغربي مع إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي :-

ـ القادم من المرج القديمة يسلك شارع الصرف الصحي، ثم يساراً أسفل الطريق الدائري من داخل موقف العريش المرج.

ـ القادم من شارع 23 يوليو يسلك شارع محمد نجيب فيساراً أسفل الطريق الدائرى خلف محطة مترو أنفاق المرج، وتستمر لمدة شهر، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل.

كما تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.