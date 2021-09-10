للحد من الغرق.. عوامات متفرقة بمنطقة شاطئ القصير بالبحر الأحمر

أعلن اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، بأن الوحدة المحلية تواصل جهودها في تكثيف واستكمال إجراءات السلامة بمنطقة الشاطئالعام، من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية بين الوحدة والجمعيات والمؤسسات، وذلك حرصا على سلامة المواطنين من أي أخطار.

وكلف رئيس مدينة القصير، اليوم، قسم المتابعة الميدانية وقسم المجالس، بتسهيل مهام جمعية هيبكا، التى تشمل وضع مجموعة من الحبال بها عوامات بداخل البحر بمنطقة الشاطئ العام، لفصل وتحديد المناطق الخطرة عن الامنة، موجهًا الشكر لجمعية هيبكا و المشاركين منغواصين القصير في تلك الأعمال، لافتًا بأن هذا العمل يعد دور فعال في حماية الأرواح وانقاذ المواطنين.

عوامات متفرقة بمنطقة شاطئ القصير

وتهيب الوحدة المحلية المواطنين الالتزام بالإرشادات التى تم تركيبها على الشاطئ خلال الفترة الماضية، وعدم مخالفتها وتجنب المناطق التىيتواجد بها دوامات وأمواج عالية.

يذكر أن إدارة الأزمات قامت بتركيب بعض اللافتات التحذيرية بطول الشاطئ، لتحذير رواده والمصطافين قبل دخول البحر من الأماكن التيبها دوامات وأمواج عالية.



عوامات متفرقة بمنطقة شاطئ القصير

لمجابهة الأزمات والكوارث.. تنفيذ سيناريو عملية إخلاء مبنى الوحدة المحلية لمدينة القصير



شهد اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، اليوم، تنفيذ سيناريو عملية إخلاء مبنىالوحدة المحلية من الموظفين ونقلهم إلى مكان آمن، وذلكضمن خطة التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 84".

عوامات متفرقة بمنطقة شاطئ القصير

وأكد رئيس مدينة القصير، أهمية تطوير الأداء للاستعداد المبكر لأية أزمات، مشيرًا إلى أن التجارب تأتي ضمن سلسلة الإجراءات اللازمة،بما يسهم في تعزيز الأهداف الاستراتيجية الخاصة بحماية الأرواح والممتلكات وزيادة الوعي بالمجتمع، شاكرًا جميع المشاركين على تعاونهم فى الخطة.

عوامات متفرقة بمنطقة شاطئ القصير

وأشار رئيس المدينة إلى أن مثل هذه السيناريوهات وتنفيذها العملي يساهم في قياس مدى جاهزية العاملين على التعامل مع أى حالةطارئة وكذلك يوضح أهمية التنسيق والتعاون بين الأفراد لضمان سلامة الجميع، لافتا بأن توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، جاءت بضرورة تنفيذ سيناريوهات خطط الطوارئ على أعلى المستويات بمدن المحافظة.