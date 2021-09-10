إجلاء أكثر من 900 شخص جنوبى إسبانيا بسبب حرائق الغابات

أجلت طواقم الطوارئ جنوبي إسبانيا 939 شخصًا بعد أن دمر حريق غابات ما يقرب من 2200 هكتار من الغابات في كوستا ديل سول خلال أقل من 24 ساعة.



وقالت خدمات الطوارئ إنه تعين نقل الناس إلى مكان آمن الخميس، في الوقت الذي اشتعلت النيران عند سفح سلسلة جبال سييرا بيرميخا بالقرب من منطقة إستيبونا الساحلية منذ الأربعاء الماضي.



وأعاقت الرياح العاتية ودرجات الحرارة المرتفعة بشكل مستمر جهود رجال الإطفاء، حيث اقتربت درجات الحرارة من 30 درجة مئوية حتى خلال الليل في منطقة ملقة.



وقالت الحكومة المحلية في أندلسية في بيان، إن نحو 200 من رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون إخماد الحريق.



وأجبر الحريق السلطات على إغلاق العديد من الطرق، بما في ذلك جزء من طريق إيه.بي-7 السريع بجوار ساحل البحر المتوسط.

ومن جهة أخرى، وفي سياق متصل، تجمع إسبانيا 5 مليارات يورو (5.9 مليار دولار)، من خلال صفقة لطرح سندات خضراء لأول مرة هذا الأسبوع، بحسب ما ذكره شخصان مطلعان على الأمر.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء الاثنين، أنه من المتوقع أن تعلن الدولة عن الصفقة، ثم تقوم بإطلاقها الثلاثاء، بحسب ما قال أحد الأشخاص الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب السياسة الداخلية.



وقال الشخصان المطلعان إن أجل استحقاق السندات سيكون 20 عامًا، وذلك تأكيدا لما قالته وزيرة الاقتصاد، نادية كالفينو، بمؤتمر صحفي في يوليو الماضي.