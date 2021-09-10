الجمعة 10 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

إجلاء أكثر من 900 شخص جنوبى إسبانيا بسبب حرائق الغابات

حرائق الغابات
حرائق الغابات

أجلت طواقم الطوارئ جنوبي إسبانيا 939 شخصًا بعد أن دمر حريق غابات ما يقرب من 2200 هكتار من الغابات في كوستا ديل سول خلال أقل من 24 ساعة.


وقالت خدمات الطوارئ إنه تعين نقل الناس إلى مكان آمن الخميس، في الوقت الذي اشتعلت النيران عند سفح سلسلة جبال سييرا بيرميخا بالقرب من منطقة إستيبونا الساحلية منذ الأربعاء الماضي.


وأعاقت الرياح العاتية ودرجات الحرارة المرتفعة بشكل مستمر جهود رجال الإطفاء، حيث اقتربت درجات الحرارة من 30 درجة مئوية حتى خلال الليل في منطقة ملقة.


وقالت الحكومة المحلية في أندلسية في بيان، إن نحو 200 من رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون إخماد الحريق.


وأجبر الحريق السلطات على إغلاق العديد من الطرق، بما في ذلك جزء من طريق إيه.بي-7 السريع بجوار ساحل البحر المتوسط.

 

ومن جهة أخرى، وفي سياق متصل، تجمع إسبانيا 5 مليارات يورو (5.9 مليار دولار)، من خلال صفقة لطرح سندات خضراء لأول مرة هذا الأسبوع، بحسب ما ذكره شخصان مطلعان على الأمر.


وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء الاثنين، أنه من المتوقع أن تعلن الدولة عن الصفقة، ثم تقوم بإطلاقها الثلاثاء، بحسب ما قال أحد الأشخاص الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب السياسة الداخلية.


وقال الشخصان المطلعان إن أجل استحقاق السندات سيكون 20 عامًا، وذلك تأكيدا لما قالته وزيرة الاقتصاد، نادية كالفينو، بمؤتمر صحفي في يوليو الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة «٢»

الأكثر قراءة

بعد 10 سنوات من الحكم.. هكذا سقط الإخوان في المغرب

حافز مالي وحسابات بنكية.. الحكومة تدعم الأسر الملتزمة بمحددات التنمية

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

ما حكم من نسى قراءة القرآن عقب سورة الفاتحة فى الصلاة؟.. «الإفتاء» تجيب

«الصحة»: تسجيل 413 إصابة جديدة بكورونا.. و12 حالة وفاة

الدار الأهلية تصدر النسخة العربية من «عالم شجاع جديد» لـ ألدوس هكسلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «1-3»

ماجد حبته

المغاربة أيضًا كنسوا الإخوان

منة عبيد

«هلاوس».. ساعة من الصمت الصاخب!

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

صور

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان غير شرعى وأسرانا خط أحمر

«فتح» تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأسرى

وعد انتخابى وعودة نتنياهو.. أزمة جديدة بين إسرائيل وأمريكا بسبب «قنصلية القدس»