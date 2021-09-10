سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة لدى البنوك المصرية

شهدت سعر الدينار الكويتي للبيع والشراء لدى البنوك تذبذب أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 10/9/ 2021، تزامنًا مع تحسن أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وبالأخص الدولار الأمريكي في السوق طوال الأسبوع الجاري.

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 10-9-2021

وتراوح سعر شراء الدينار الكويتي فى مستهل تعاملات اليوم الجمعة بين 48.4900 جنيه و52.0261 جنيه، بينما تراوح سعر بيع الدينار الكويتي ما بين 52.3600 جنيه و52.477 جنيه، حيث تراجع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 52.0590 جنيه لـ 52.0261 جنيه، بينما ارتفع سعر البيع من 52.4019 جنيه لـ 52.4735 جنيه، وبلغ سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" ببنك مصر للشراء 49.4231 جنيه، وبلغ سعر البيع 52.3393 جنيه، وفيما يخص سعر دينار كويتي "تحويل" بلغ سعر الشراء 49.4280 جنيه وبلغ سعر البيع 52.3393 جنيه.

وارتفع سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 49.364 جنيه لـ 49.3765 جنيه للشراء وتراجع سعر البيع من 52.3707 جنيه لـ 52.3463 جنيه، وارتفع سعر دينار كويتي "تحويل" من 49.364 جنيه لـ 49.3765 جنيه للشراء وتراجع سعر البيع من 52.3707 جنيه لـ 52.3463 جنيه، وسجل سعر الدينار الكويتي أقل مستوياته لدى بنك الإسكندرية بنحو 48.4900 جنيه للشراء و52.3600 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي لدى البنك التجاري الدولي 49.3734 جنيه للشراء 52.477 جنيه للبيع.

كانت الساعات الأخيرة قد شهدت زيارة رسمية أجراها الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، لمصر، تضمنت عقد إجتماعات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير محمد الذويخ السفير الكويتي بالقاهرة، لمناقشة عدد من القضايا على الساحة العربية والإقليمية ، وبحث استعدادات انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين.