في اليوم العالمي للإسعافات الأولية.. ماذا تفعل عند تعرض أحد لنوبة قلبية؟

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للإسعافات الأولية، واحتفالا بهذا اليوم تستعرض “الدستور” كيفية القيام بالإسعافات الأولية عند تعرض أحد قريب منك لنوبات قلبية حسب موقع healthgrades الأمريكي.

غالبًا ما يعتقد الناس أن النوبات القلبية تحدث في أوقات الإجهاد الشديد أو النشاط الشاق، مثل جرف الثلج، إذا كنت مصابًا بأمراض القلب، فقد تزيد هذه الأشياء من خطر الإصابة بنوبة قلبية، ولكن يمكن أن تحدث النوبة القلبية في أي مكان وفي أي وقت، في الواقع، تحدث النوبات القلبية بشكل شائع أثناء الأنشطة اليومية مثل التسوق أو الاسترخاء على الأريكة أو حتى بعد الاستيقاظ من نوم الليل المريح.

ولكن يتساءل الكثير من الناس ماذا يفعلوا في حالة إصابة أحد بنوبة قلبية؟

ما هي النوبة القلبية؟

النوبة القلبية هى احتشاء عضلة القلب عندما يكون لا يستطيع الحصول على ما يكفي من الأوكسجين يؤدي نقص الأكسجين إلى موت عضلة القلب وأكثر الأعراض شيوعًا هو ألم الصدر.

ولكن هذا هو نصف القصة فقط في بعض الأحيان يمكن أن يعاني الأشخاص من أعراض أخرى مع أو بدون ألم في الصدر ، بما في ذلك:

أي نوع من عدم الراحة أو الضغط في الصدر، مثل الضغط أو الألم.

الشعور بالغثيان أو التقيؤ.

البشرة تبدو شاحبة جدًا.

تفجر في عرق بارد.

ألم أو وجع في الظهر أو الكتف أو الذراعين أو الرقبة أو الفك.

الدوخة أو الإغماء.

ضعف أو الشعور بتعب غير عادي.

صعوبة في التنفس.

ماذا يجب فعله إذا أصيب شخص ما بنوبة قلبية؟

يجب تقديم الإسعافات الأولية للنوبة القلبية حتى لو لم تبدو خطيرة:

1- الأسبرين:

يجب تناول الأسبرين للمساعدة في منع تجلط الدم في القلب.

الجلوس:

يجب الجلوس أثناء انتظار سيارة الإسعاف.

فك الملابس:

يجب القيام بفك أي ملابس ضيقة.

- الهدوء:

يزيد القلق من حاجة القلب للأكسجين ومن المعروف أنه يفاقم النوبة القلبية خذ نفساً عميقاً وذكّر نفسك بأن المساعدة في الطريق.

- النتروجليسرين:

يساعد النتروجليسرين في تخفيف ألم الصدر عن طريق فتح الأوعية الدموية حتى لا يضطر قلبك إلى العمل بجد.

CPR:

يستخدم الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) لإحياء شخص توقف عن التنفس أو توقف نبض قلبه (سكتة قلبية ) ولكن لا يحتاج كل من أصيب بنوبة قلبية إلى الإنعاش القلبي الرئوي لأنه لا تتسبب جميع النوبات القلبية في توقف القلب عن النبض يمكن البدأ بضغطات الصدر بمعدل 100 ضغط في الدقيقة بعد 30 ضغطة ، ابدأ التنفس الاصطناعي يتضمن ذلك الدفع بقوة وبسرعة في منتصف الصدر حتى وصول المساعدة، أو حتى يبدأ الشخص في الحركة أو الاستيقاظ.