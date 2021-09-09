بريطانيا: نتطلع للتعاون مع الحكومة المغربية التى أفرزتها الانتخابات

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، تطلعها للتعاون مع الحكومة المغربية المقبلة، قائلة: "نتطلع للعمل مع الحكومة المغربية الجديدة التي أفرزتها الانتخابات"، وفقا لقناة العربية.

ومن المقرر أن يشكل حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي، الحكومة، بعد حصوله على الأغلبية البرلمانية بواقع 102 مقعد، في ضربة وصفت بالساحقة لحزب العدالة والتنمية المغربي.

من جانبه قدم أمين عام حزب العدالة والتنمية الإخواني في المغرب سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، استقالته من أمانة الحزب.

وجاءت استقالة العثماني على إثر الخسارة الكبيرة التي شهدها الإخوان في انتخابات المغرب.

وكان عبدالله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، دعا صباح اليوم، العثماني لتقديم استقالته فورا، واصفا نتائج الإخوان بالفضيحة.

وكشفت النتائج النهائية عن توزيع المقاعد بالبرلمان على النحو الآتي: حزب التجمع الوطني للأحرار 102 مقعد، حزب الأصالة والمعاصرة 87، حزب الاستقلال 81، حزب الاتحاد الاشتراكي 34، حزب الحركة الشعبية 28، حزب التقدم والاشتراكية 22، حزب الاتحاد الدستوري 18، حزب العدالة والتنمية 13، بقية الأحزاب 12، وفقا لفضائية سكاي نيوز عربية.

ويسجل حزب العدالة والتنمية "الذراع السياسية لإخوان المغرب" أقل نسبة بين الأحزاب، بعد تمكنه من تشكيل حكومة المغرب على مدار العقد الفائت.

وحقق التجمع الوطني للأحرار فوزا مقنعا وقويا في الانتخابات المغربية، التي أجريت أمس الأربعاء، حيث جاءت خسارة الإخوان في المغرب بصورة ساحقة إذ لم يحقق الحزب، الذي هيمن على الحياة السياسية المغربية طوال العقد الماضي، سوى على 12 مقعدا، من أصل 396 مقعدا.

ويعد صراع الزعامة في حزب الإخوان بين عبد الإله بن كيران، الذي يمثل الخط الأيديولوجي الحركي في الحزب الذي يسيطر على القواعد المنضبطة في التنظيم، وسعد الدين العثماني رئيس الحكومة الذي يمثل التيار البراجماتي الواقعي الأقدر على التفاهم مع القصر الملكي والأحزاب السياسية الأخرى، من أبرز الأسباب التي أدت إلى سقوط الإخوان في الانتخابات المغربية، وعدم النجاح في أول اختبار حقيقي يكون الشارع المغربي طرفا فيه.