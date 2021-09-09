الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشميع مخزن تابع لصيدلية بداخله أدوية مخدرة فى حدائق القبة

تشميع
تشميع

قررت نيابة حدائق القبة، بغلق وتشميع مخزن أدوية تابع لصيدلية بدون ترخيص بداخله أدوية مخدرة ومهربة بحدائق القبة، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة. 

البداية عندما وردت معلومات للواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، تفيد بوجود أدوية مخدرة ومهربة جمركيا داخل مخزن تابع لصيدلية بمنطقة حدائق القبة. 

وأكدت معلومات وتحريات رجال المباحث ما ورد من معلومات، وبالتنسيق مع التفتيش الصيدلي بالقاهرة تحت إشراف الدكتورة علا خطاب مدير عام التفتيش الصيدلي بالقاهرة.

والدكتورة إيمان عبده مدير التفتيش والدكتورة سلمى الأنور نائب مدير التفتيش والدكتورة شيماء لطفى مدير الحدائق  والدكتور محمود خالد مفتش صيدلى والدكتورة شيرين محمد مفتش صيدلى وتمت مداهمة المخزن، وتم ضبطهم حوالى ١٠٠ ألف قرص و٢٠٠٠ مستلزمات طبية . 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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