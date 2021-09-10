الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شاهد عيان يكشف لـ الدستور كواليس واقعة مقتل شاب بـ خنجر فى بورسعيد

شاهد عيان
شاهد عيان

«عبدالرحمن كان بيحاول منع الشخص الذي قتله من إرتكاب جريمة لكن ذلك الشخص قتله»، بهذه الكلمات روى الشاب أحمد صالح شاهد العيان على مقتل الشاب عبد الرحمن، كواليس الواقعة التي شهدتها منطقة القابوطي ببورسعيد.

 

كشف أحمد صالح لـ الدستور كواليس يوم الواقعة، عندما أتصل به المجني عليه عبد الرحمن لدعوته للخروج والتنزه علي كورنيش بورسعيد، وقام بانتظاره أسفل منزل الأسرة، وذهبا إلي صديقهم الثالث خالد، حيث تجمعوا لبدء «خروجتهم»، التي كانوا يفضلون أن تكون خارج منطقة القابوطي.

 

وجد «عبد الرحمن» والدة صديقهم خالد تحتاج إلي الدواء فاصطحب أحمد وخالد للذهاب إلي الصيدلية لشراء العلاج، وبينما هم في طريقهم خرج شاب من أحد محال الحلاقة، وبدء يوجه الشتائم لصديقه لعدم الرد عليه تلفونياً، ودارت بينهما مشادة كلامية تجاوزت إلي التراشق بالأيدي، وهنا تدخل المجني عليه للتهدئة بينهما، وبدء في إبعاد الجاني عن صديقه، فاستخرج الجاني سلاح أبيض عبارة عن «خنجر» وحاول قتل عبد الرحمن فابتعد عن المتهم وقال له «أنا بحوشك عاوز تقتلني؟»، فقام بتوجيه ضربة أخرى له في منطقة البطن، تسببت في قطع الشريان الرئيسي وأخرجت الأمعاء.

 

وأشار «شاهد العيان»، أن القاتل لم يكتفي بقتل عبد الرحمن وحاول قتلهما، وقاما بنقل صديقهم المجني عليه إلي مستشفى الزهور المركزي متأثراً بإصابته الخطيرة، وظل يصارع الموت لمدة 5 أيام، ونُقل له 24 كيس دم، حتي لقي مصرعه نتيجة الإصابة البالغة التي تعرض اليها.

 

وطالب «أحمد صالح الشافعي شاهد العيان» بالقصاص لعبد الرحمن الذي قُتل غدراً أثناء محاولته منع القاتل من إرتكاب جريمة، قائلاً «عبد الرحمن كان شهم وجدع وأي مشكلة كان بيحاول يتدخل فيها علشان يمنع حدوث شر ويمنع الجريمة».

خنجر سلاح شاب مصرع بورسعيد

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وائل لطفي

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