الخميس 09 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«كراش الأجيال».. سلمى حايك تذهل متابعيها بفقدان الكثير من وزنها

سلمى حايك
سلمى حايك

تعتبر سلمي حايك من المشاهير التي رفعت شعار بأن العمر مجرد رقم، حيث أطلت عبر متابعيها بفيديو بجسم ممشوق، بعدما خسرت الكثير من وزنها.

ووفقًا لما نشره موقع "hello magazine" فقد نشرت الفنانة سلمى حايك عدد من الصور التي أظهرت خسارتها للكثير من وزنها، حيث أبدى كثيرون إعجابهم بالنجمة التي تخطت حاجز الـ55 عامًا.

وأعلنت حايك خلال الفيديو، أنها لا تخجل من تخطيها حاجز الـ55 عامًا، مطالبة من المتابعين لها احترام أجساهم والعيش بصورة صحية.

ومنذ بداية العام، أذهلت حايك، متابعيها بمجموعة من صور البيكيني الملفتة للنظر، والآن كشفت عن السبب وراء  فقدان الوزن.

وقالت النجمة حايك، مؤخراً لمجلة "Entertainment Tonight": “كان علي أن أفقد الكثير من الوزن وممارسة الرياضة للوصول إلى ارتداء البيكيني بشكل سليم”.

اعترفت سلمى بأن صورها الخاصة بالبيكيني التقطت جميعها خلال الإجازات السابقة، والتي شهدت مراحل فقدان الوزن، قائلة: «أنا سعيدة لأنني التقطت الكثير من الصور، ولا أشعر بالخجل من ذلك».

وكانت سلمى منفتحة للغاية بشأن مشاعرها تجاه الشيخوخة واعترفت أنه في حين أنها تشعر أحيانًا بقليل من الثقة عما كانت عليه عندما كانت أصغر سنًا، إلا أنها في الغالب لا تواجه مشكلة في التقدم في السن.

سلمى حايك والمعاناة مع فيروس كورونا

وكانت مؤخرًا أعلنت حايك أنها أصيبت بفيروس كورونا في وقت مبكر من الوباء، وانتهى بها الأمر في المستشفى، حيث قضت فترة طويلة للتعافي من الفيروس القاتل.

وأضافت حايك: "توسل إلي طبيبي للذهاب إلى المستشفى، لأن الأمر كان سيئًا للغاية"، موضحة أنها قالت له: "لا، شكرا لك أفضل الموت في المنزل"، بسبب سوء حالتها الصحية مع الفيروس.

فيروس كورونا سلمى حايك الفنانة سلمى حايك فقدان الوزن صور سلى حايك

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وائل لطفي

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