«حماة الوطن»: قطاع الزراعة شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية

قال الدكتور حامد عبداللطيف الهدهد الفقيه القانوني، القيادي بحزب حماة الوطن، إن قطاع الزراعة شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب المشروعات القومية التي أنشأتها الدولة في هذا القطاع الذي يشكل أحد أهم قطاعات النهوض بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة دشنت أكثر من مشروع خلال الفترة الماضية منها بشاير الخير ومستقبل مصر وكلها مشروعات زراعية توفر المزيد من المحاصيل في السوق سواء المحلي أو للتصدير.



وأكد "الهدهد" في تصريحات له، أن الرئيس السيسي يهتم بشكل كبير بهذا الملف، وسبق وأكد أن هناك مشروعات زراعية جديدة سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة منها مشروعات استصلاحات أراضي زراعية والتي تعد قاطرة التنمية الزراعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة دائمًا ما كانت حريصة على دعم الفلاح.



وكان الرئيس السيسي قد توجه، ظهر اليوم بالتحية وتقدير للفلاح المصري في يوم عيده، "الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته".



وأكد الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، "أننا حريصون كل الحرص على دعم الفلاح، وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له، فمصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي كلها مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور".

ويحتفل الشعب المصري يوم 9 من سبتمبر بعيد الفلاح المصري والذي يوافق صدور قانون الإصلاح الزراعي عام ١٩٥٢ الذي أعاد للفلاح المصري كرامته، ويعد هذا اليوم تكريمًا لجهده المتواصل عبر آلاف السنين، ودوره الكبير في الإقتصاد المصري وعرفانًا بفضله في توفير المستلزمات الحياتية اليومية من السلع الغذائية لربوع الوطن.

كما يواكب عيد الفلاح المصري وقفة زعيم الفلاحيين أحمد عرابي أمام الخديو توفيق في التاسع من سبتمبر عام ١٨٨١، حين قال مقولته الشهيرة: "لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارًا ولم نخلق تراثًا أو عقارًا ولن نستعبد بعد اليوم".