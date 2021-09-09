إخلاء 4 منازل مجاورة للعقار المنهار بشبرا الخيمة وإزالتها

أصدرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قرارها، اليوم الخميس، بإخلاء 4 منازل مجاورة للعقار المنهار بحي غرب شبرا الخيمة، وإزالتها، وكذلك ترميم وتدعيم 6 منازل أخرى.

وقال بيان صادر عن محافظ القليوبية، اليوم، إنه تبين من البحث في سجلات الإدارة الهندسية عدم وجود رخصة بناء للعقار المذكور، وعدم وجود محاضر مخالفات، حيث إن العقار مبنى قديم يتراوح عمره ما بين 50- 60 عامًا تقريبًا.

وأفاد البيان بأنه في حوالي الساعة السابعة مساء أمس الأربعاء جرى تلقي إخطار عبر غرفة أزمات المحافظة، يفيد بسقوط جزء من الحوائط الحاملة بالعقار الكائن بشارع 17 الأمير بمنطقة شبرا المحطة بدائرة حي غرب شبرا الخيمة، والعقار مكون من طابق أرضي، و4 طوابق.

وأخلت الأجهزة التنفيذية لحي غرب شبرا الخيمة على الفور المنزل من السكان، والذي يبلغ عددهم حوالي 15 مواطنا، ورفض المواطن علاء الدبش، مالك العقار، النزول من العقار بحجة أن العقار سليم، وقد أسفر سقوط العقار عن وفاته هو وكل من المواطن أحمد جمال إبراهيم، ومصطفى محمد محمد عبدالرحيم، وصباح رمضان يوسف.

انتقل إلى الموقع على الفور اللواء محسن شعبان مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وقيادات محافظة القليوبية وقوات الحماية المدنية، وعلى رأسهم العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية، وجرى فرض طوق أمني حول المنطقة حفاظاً على سلامة المارة، وتم استخراج أربع جثث ورفع الأنقاض بواسطة معدات الحي والإنقاذ السريع.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي غرب شبرا الخيمة ومديرية الإسكان ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقارات المجاورة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمايتها حفاظًا على أرواح قاطنيها، حيث تقوم بفحص الموقف القانوني للعقار المنهار وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة للمضارين وسرعة رفع الأنقاض.