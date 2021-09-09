ضمن «حياة كريمة».. إنشاء مركز شباب في كفر منصور بالمنوفية

تابع سامي سرور، رئيس مركز ومدينة أشمون بمركز المنوفية، بدء أعمال حفر الأساسات الخاصة بإنشاء مركز شباب جديد بقرية كفر منصور التابعة للوحدة المحلية بالبرانية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أشمون.

جاء ذلك بحضور فريد هيكل رئيس الوحدة المحلية بالبرانية، وهبه الزهار سكرتير الوحدة، والشركة المنفذة للمبادرة، وأكد رئيس مدينة أشمون أن مركز شباب كفر منصور سيقام علي مساحة حوالي 2300م² ويضم ملعب ومبني إداري.

وأشار رئيس مركز ومدينة أشمون بمركز المنوفية، إلى أن الهدف من إنشاء هذا المركز هو المساهمة في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وتنمية ‏قدراتهم ومهاراتهم بما يخدم المجتمع، وليصبح مكاناً يليق بأهالي القرية لممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية وشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع، ليشعر المواطن أن المبادرة ستغير حياته للأفضل وتحقق طفرة هائلة في جميع القطاعات الخدمية.

متابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن "حياة كريمة"

من جانبه أكد "سرور" على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتدعيم الكامل لها وتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من تنفيذ جميع مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.

وعلى صعيد آخر، كان قد عقد اليوم اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة اجتماع، بحضور مسؤولي مؤسسة "حياه كريمة" بالمنوفية ورؤساء مركزي أشمون والشهداء وممثلي المديريات الخدمية من الغاز والصحة والشباب والرياضة والأبنية التعليمية والهيئة المصرية للاتصالات والصحة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى بداية الاجتماع أكد السكرتير العام المساعد على اهتمام ومتابعة محافظ المنوفية بكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة، موجها رؤساء مركزي أشمون والشهداء بإعداد تقارير بما تم من أعمال بكافة القطاعات وتوثيقه بمادة فيلمية للوقوف على ما تم إنجازه على أرض الواقع.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها على أرض الواقع بنطاق قرى الريف بمركزي الشهداء وأشمون ، وكذا الموقف الحالي إجراءات تخصيص الأراضي لمشروعات المبادرة من جهات الولاية.