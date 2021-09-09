«الرعاية الصحية» تطلق دورة «TOT» للتدريب على التسجيل الطبي

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، البرنامج التدريبي TOT لتدريب وإعداد المدربين على التسجيل الطبي، وذلك للعاملين بالمقر الرئيسي في الهيئة والأفرع والمنشآت الصحية التابعة لها بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن البرنامج التدريبي يشمل تدريب 15 فرد من العاملين بالهيئة والأفرع والمنشآت الصحية التابعة لها بالمحافظات، بهدف استمرار تطوير وتدريب ورفع كفاءة العنصر البشري وتجهيز فريق من المدربين يقوم بتنفيذ سلسلة من التدريبات على التسجيل الطبي بالمنشآت الصحية للهيئة خلال الفترات المقبلة لرفع كفاءة القائمين على عمليات التسجيل الطبي بالمنشآت وتنمية مهاراتهم على سرعة أداء العمل وبجودة عالمية.

وأضافت الهيئة، أن البرنامج التدريبي يستمر على مدار يومين متتاليين، وأنه يقوم بالتدريب فريق من الخبراء المتخصصين في مجال التسجيل الطبي، يشمل كلًا من د. مجدي بكر، مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الفنية، د. سحر عزالعرب، استشاري التسجيل الطبي بمنظمة الصحة العالمية، د. جاسر الكريم، مسئول النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، د. رحاب قنصوة، عضو المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وتابعت، أن البرنامج يشمل التدريب على أهمية الملف الطبي ونظام السجلات الطبية وأغراض استخدامها، إجراءات الدخول والخروج والنقل للمريض، سياسات وإجراءات تخزين وحفظ السجلات الطبية، الإحصائيات والبيانات ومؤشرات الأداء، معايير الاعتماد الخاصة بالسجل الطبي الصادرة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR2021، التوثيق الطبي، سرية البيانات والمعلومات، سياسات وإجراءات الاحتفاظ والتخلص من السجل الطبي، إضافة إلى مهام ومسئوليات والتوصيف الوظيفي والهيكل التنظيمي لقسم السجلات الطبية، والتكويد الطبي والملف الطبي الإلكتروني.

ولفت الدكتور مجدي بكر إلى أهمية التدريب على السجلات الطبية لأنها الركيزة الأساسية لإدارة الحالة الصحية للمرضى، وضمان سلامة المريض وعلاجه على النحو الأمثل، مشيرًا إلى أنها تشمل وصف الحالات الصحية للمرضى وتنظيمها وحفظها داخل المنشآت الصحية المعالجة مع تحديثها في كل مرة يقوم فيها المريض بزيارة الطبيب أو إجراء فحص معملي أو أشعة أو الذهاب إلى المنشآة، حيث أن الاحتفاظ بسجلات طبية كاملة ودقيقة تساعد مقدمي الخدمة الصحية على التحليل السليم لنتائج الفحوصات التشخيصية للمريض واتخاذ القرارات المناسبة لعلاجه بما يضمن تحسين مستوى نتائج الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.