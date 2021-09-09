الاثنين.. مؤتمر لـ مهرجان سماع الدولي للإنشاد لإعلان المشاركين والمكرمين في دورته الـ14

يعقد الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل بدء المهرجان في دورته الرابعة عشر لعام 2021، والفرق المشاركة والمكرمين وأماكن العروض ومواعيد إقامتها وورش العمل التي تتخلله، وضيف شرف المهرجان والجهات المشاركة.

بالإضافة للإعلان عن تفاصيل حفلي الافتتاح والختام، وذلك يوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر الجارى بالمجلس الأعلى للثقافة فى تمام الساعة الخامسة عصرا، تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

وتقيم المهرجان وزارة الثقافة متمثلة فى قطاعاتها المختلفة منها المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس، ورئيس العلاقات الثقافية الخارجية صبري سعيد، ورئيس صندوق التنمية الثقافية د. فتحي عبدالوهاب، بالتعاون مع مؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب ووزارة الاّثار والتنشيط السياحي، بحضور حشد كبيرمن القيادات، من المقرر إنطلاق فعاليات المهرجان فى الفترة من 18 – 24 سبتمبرالجاري على مسرح بئر يوسف بالقلعة.

ومن المقرر أن يعرض المؤتمر فيلم تسجيلى عن مهرجان سماع الدولي في الدورات السابقة ويتحدث الفنان انتصارعن رحلته فى تأسيس المهرجان على مدار 13 عاما، والذي أصبح له مكانة دولية على مستوى العالم بما يليق وسمعة مصر، ولوحة الشرف التي تضم أهم الشخصيات المكرمة.

وكانت قد حلت لبنان ضيف شرف الدورة السابقة من مهرجان "سماع" الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية بالقاهرة، وشاركت فيه نحو 20 فرقة من دول روسيا وأرمينيا واليونان وإندونيسيا والصين وجنوب السودان والسودان وفلسطين ومصر مع مشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة في القاهرة.

وقدمت العروض في قلعة صلاح الدين وقبة الغوري بشارع الأزهر ومجمع الأديان في مصر القديمة مع اتباع إجراءات الوقاية الصحية المعلنة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وكرم المهرجان الدورة الماضية، المطربة اللبنانية فيروز التي أدت العديد من التراتيل المسيحية بصوتها واسم الشاعر المصري الراحل أحمد شوقي صاحب قصيدة "نهج البردة" واسم الشيخ الراحل محمد الفيومي "شيخ المنشدين".

كما اختار المنظمون الفنانة الراحلة أم كلثوم التي غنت "حديث الروح" لتكون شخصية المهرجان هذا العام.