إصابة 3 بكسور وجروح في حادث مروري بالطريق الدولي بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة، إثر اصطدام سيارة نقل مع" توكتوك" بالطريق الدولي أمام المنطقة الصناعية، بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة رشيد يفيد بوصول 3 أشخاص إلى مستشفى رشيد العام مصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم ، إثر وقوع حادث مروري بالطريق الدولي بدائرة المركز.

و انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة كل من حمدي محمد عشوش، 35 سنة، مقيم في الروس مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ، باشتباه نزيف بالمخ و كدمات متفرقة بالجسم، و منال رمزي عبد الحارس، 40 سنة، مقيمة في الروس خليج بحري بمحافظة كفر الشيخ، مصابة بسحجات بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه خلع بالكتف الأيمن، و صلاح حموده الباتع، 22 سنة، مقيم في مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، و مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقلهم لمستشفى رشيد العام وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة،و تم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

نصائح لتجنب حوادث الطرق

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.