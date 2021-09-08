الشرطة تتخذ إجراءات ضد رجل منع زوجته من استخدام «فيسبوك»

اتخذت، اليوم الأربعاء، أجهزة الأمن الإجراءات القانونية حيال زوج منع زوجته من استخدام حسابها على مواقع التواصل الاجتماعى.

جاء ذلك فى استجابة سريعة للأجهزة الأمنية لما تم تداوله لمقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن استغاثة إحدى السيدات من قيام زوجها بمنعها من استخدام حساباتها على موقع التواصل الاجتماعى وتهديدها بالإيذاء واحتجازها وأنجالها بمنزلها في الزيتون بالقاهرة لوجود خلافات زوجية بينهما.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.