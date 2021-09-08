محافظ البحيرة يتفقد الأعمال النهائية لتطوير شارع النصر بدمنهور

تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، شارع النصر، حيث تتم أعمال تطويره ورفع كفاءته بطول ٤.٧ كم بدايةً من مدخل الطريق الزراعي، مروراً بشارع عرابي حتى ميدان الأوبرا بدمنهور بعرض ٢٠ متر بتكلفة ١٣ مليون جنيه.

حيث تابع اللواء اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة الشارع بالكامل من صيانة ورصف وتشجير وأرصفة وإنارة ودهان البلدورات وإنشاء محطات انتظار للأتوبيسات والسيارات، مؤكدا على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وبكافة المواصفات والاشتراطات الفنية المقررة وزيادة التشجير على جانبي الشارع .

وأكد محافظ البحيرة على ضرورة وضع خطة وبرنامج زمني لتطوير معظم الشوارع والميادين ورفع كفاءتها بما يتناسب مع المظهر الحضاري والجمالي وتاريخ كل مدينة والطابع الذى يميزها بالتزامن مع أعمال البناء والتنمية التى تشهدها المحافظة فى مختلف القطاعات .

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من الأهالى واستمع إلى مطالبهم، ووجه بتطوير منطقة المدخل الجنوبي للمدينة ، كما بإنشاء كوبري مشاه لربط شطري الطريق الزراعي أمام مدخل طريق النصر (المدخل الجنوبي للمدينة ) وذلك لخدمة الآهالي ، لتسهيل حركة تنقلهم .

كما تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أعمال تطوير شارع الضغط العالي بعرض ٢٦ متر المتفرع من شارع عبد السلام الشاذلى ، حيث وجه المحافظ برصف جميع الشوارع الجانبية المحيطة به مع سرعة الإنتهاء من أعمال تركيب بلاط الانترلوك ودهان البلدورات.

رافق محافظ البحيرة خلال الجولة المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، كامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور، والمهندس سيد مرعي - المدير التنفيذي لمشروع الرصف الإنتاجي.

يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة، بما يتناسب مع المظهر الحضاري والجمالي للمدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع .