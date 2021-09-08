«أيام القاهرة للدراما العربية» تمنح ميرفت أمين جائزة «فن الحب»

أعلنت إدارة أيام القاهرة للدراما العربية عن جائزة سنوية جديدة تضاف لجوائز المسابقات، باسم «فن الحب سمير ودلال»، تمنح لأحد نجوم الفن عن مجمل أعماله وتقديرا لتاريخه وعطائه الفنى.

وقد استحدثت اللجنة المنظمة تلك الجائزة التى تحمل اسم النجمين الراحلين تخليدا لاسميهما وعطائهما الفنى والإنسانى الكبير، والذى توج بحب الجماهير.

كما أعلنت إدارة أيام القاهرة أنها سوف تمنح الجائزة هذا العام للفنانة الكبيرة ميرفت أمين، فى الحفل الذى يقام يوم 19 سبتمبر الحالى بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، وتم الاتفاق بين الرئيسة الشرفية لأيام القاهرة الفنانة إلهام شاهين والفنانتين إيمى ودنيا سمير غانم على تسليم تلك الجائزة حيث وافقتا على المشاركة فى تلك اللحظة الإنسانية المهمة.

وأكدت اللجنة العليا لأيام القاهرة، اختيار الفنانة ميرفت أمين لنيل تلك الجائزة لأنها الأجدر بها هذا العام لعلاقتها الروحية والإنسانية الكبيرة بأسرة الفنان سمير غانم.