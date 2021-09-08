الأربعاء 08 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«أيام القاهرة للدراما العربية» تمنح ميرفت أمين جائزة «فن الحب»

ميرفت أمين
ميرفت أمين

أعلنت إدارة أيام القاهرة للدراما العربية عن جائزة سنوية جديدة تضاف لجوائز المسابقات، باسم «فن الحب سمير ودلال»، تمنح لأحد نجوم الفن عن مجمل أعماله وتقديرا لتاريخه وعطائه الفنى.

وقد استحدثت اللجنة المنظمة تلك الجائزة التى تحمل اسم النجمين الراحلين تخليدا لاسميهما وعطائهما الفنى والإنسانى الكبير، والذى توج بحب الجماهير.

كما أعلنت إدارة أيام القاهرة أنها سوف تمنح الجائزة هذا العام للفنانة الكبيرة ميرفت أمين، فى الحفل الذى يقام يوم 19 سبتمبر الحالى بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، وتم الاتفاق بين الرئيسة الشرفية لأيام القاهرة الفنانة إلهام شاهين والفنانتين إيمى ودنيا سمير غانم على تسليم تلك الجائزة حيث وافقتا على المشاركة فى تلك اللحظة الإنسانية المهمة.

وأكدت اللجنة العليا لأيام القاهرة، اختيار الفنانة ميرفت أمين لنيل تلك الجائزة لأنها الأجدر بها هذا العام لعلاقتها الروحية والإنسانية الكبيرة بأسرة الفنان سمير غانم.

سبتمبر دنيا سمير غانم اوبرا سمير كبيرة تسليم منظم بيرة مسابقات دار الاوبرا المسرح لحفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة

الأكثر قراءة

متاحة.. لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني جميع تخصصات الطلاب

أول تعليق من كيروش بعد تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

انقلاب سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز فى ترعة الإبراهيمية بأسيوط

تفاصيل فعاليات الجلسة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولى

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

مؤمن المحمدي

نادى الجمهوريين الملكى

عبد الرحيم طايع

موسم الهجوم على نجيب محفوظ!

مدحت بشاى

حياة كريمة بلا أمية

د هند جاد

قاموس "هى".. من الحياة والتجارب

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

محطة تل أبيب

المزيد

شاهد عيان يروى.. ماذا حدث ليلة هروب أسرى فلسطينيين من «جلبوع»؟

مئات الفلسطينيين فى مسيرات التضامن مع الأسرى: الجيش الإسرائيلى يغلق الضفة

«فتح» تصعد الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلى نصرة للأسرى