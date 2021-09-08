شكرى يستقبل نظيرته السودانية للتشاور حول القضايا ذات الأولوية

استقبل وزير الخارجية ‫سامح شكري، منذ قليل، نظيرته السودانية ‫مريم الصادق في مقر وزارة الخارجية ضمن إطار التشاور المستمر حول الملفات والقضايا ذات الأولوية، بحسب وزارة الخارجية.

السودان يشكر مصر

وأعربت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، الثلاثاء، عن خالص شكرهم لمصر على الاستجابة الفورية عبر تسيير الجسر الجوي من المساعدات الإنسانية لدعم المتضررين جراء الفيضانات والسيول.

جاء ذلك خلال لقاء مريم المهدي، حسام عيسى سفير مصر لدى الخرطوم؛ حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والطُرق المُمكنة لدعم الفترة الانتقالية.

وكشفت المهدي خلال اللقاء عن الشروع في تنفيذ مصفوفة القضايا ونقاط التعاون المشتركة وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية، على أن تقدم اللجان المشتركة بين البلدين تقريراً دورياً لوزارتي الخارجية في البلدين مرة كل نصف شهر، ومن ثم رفعه للقيادة في البلدين.

دعت إلى المزيد من التعاون في مجالات الطاقة والتبادل التجاري والتدريب، حسب وكالة أنباء السودان "سونا".

وتم خلال اللقاء الاتفاق على البداية الفعلية لتنفيذ برنامج تدريب الدبلوماسيين، بجانب الشروع في تنفيذ الاتفاقات مع الوزارات ذات الصلة.

من جهته أكّد السفير حسام عيسى دعم مصر الثابت للسودان، ورغبتها في تعزيز التعاون في كل المجالات، وتنسيق المواقف وتبادل الدعم في المحافل الدولية.

وشدد حسام عيسى على استمرار دعم الحكومة المصرية للسودان، مع التركيز على المشروعات الاستراتيجية للوصول لمرحلة التكامل، سيما مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

السفير المصري في الخرطوم يلتقي عضو مجلس السيادة السوداني

وفي سياق آخر، التقي السفير حسام عيسى، سفير مصر في الخرطوم، في وقت سابق أمس بالدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة السوداني، حيث ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسودان الشقيق في شتي المجالات التنموية والإغاثية والسياسية، واستعرضا آخر ما شهدته العلاقات من تطورات إيجابية، وأكدا أهمية المضي قدماً فى دعمها استغلالاً للفرص الضخمة المتاحة ولتحقيق مصالح الشعبين.

‎وأشاد الدكتور الهادي إدريس بالتنسيق والتعاون المعزز بين الحكومتين المصرية والسودانية على مختلف الأصعدة، ودعم مصر للسودان فى مختلف الأطر الإقليمية والدولية سعياً لإنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار فى السودان الشقيق. بينما أكد السفير حسام عيسى دعم مصر الكامل للحكومة السودانية في جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد.