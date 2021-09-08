الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلماني: الدولة واجهت تحديات كثيرة ولم تعتمد على المسكنات في حل المشاكل

ياسر الهضيبى
ياسر الهضيبى

قال النائب ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى حمل على عاتقه العديد من الملفات الشائكة، وتعامل معها بمشرط جراح، ولم يعهد إلى المسكنات في حل المشاكل، بل كان جازمًا منذ اللحظة الأولى على مواجهة الصعاب والتحديات وفتح كل الملفات في خطوة تعد سابقة لم نعهدها من قبل.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، كشفت عن حجم التحديات التي واجهت الدولة المصرية في مختلف القطاعات، بل والمؤامرات سواء الداخلية أو الخارجية في آن واحد، وكان التحدي الأكبر يتمثل في إعادة بناء مؤسسات الدولة التي كانت تعاني من الانهيار، بل ووصل الأمر لمرحلة اللادولة، اقتصاد متدني وأوضاع متردية وملف الرعاية الاجتماعية في حاجة لإعادة نظر، كل هذه التحديات التي تحولت لإنجازات فيما بعد ولم يكن يُخيل لأحد أن نعبر هذه المرحلة بهذا الكم من الإنجازات الواقعية.

وتابع الهضيبي: "في الوقت الذي واجهت الدولة هذا الكم من التحديات وتغلبت عليها، تمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية جنبا إلى جنب مع مواجهة المشكلات المتراكمة، وذلك في العديد من القطاعات سواء مشروعات البنية التحتية الكبرى، برامج الحماية الاجتماعية، زيادة الاستثمار في رأس المال البشري واتخاذ خطوات فعالة نحو التحول للاقتصاد الأخضر للارتقاء بحياة المواطن المصري، ولنا في ملف تطوير العشوائيات نموذج حيوي على مواجهة المشاكل والتعامل معها بشكل حاسم وقاطع".

واستكمل عضو مجلس الشيوخ: "كما أن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد طفرة كبيرة أيضا، وكان لصندوق تحيا مصر دور كبير فى تحقيق ذلك، وهذا وفقا لتقارير ومؤسسات دولية أشادت بدور الصندوق في الرعاية الاجتماعية"، مؤكدا أن ما نشهده على الأرض انجاز كبير لم يحدث في العصور السابقة.

النائب ياسر الهضيبي الرئيس عبد الفتاح السيسي الصعاب والتحديات منتدى مصر للتعاون الدولي التمويل الإنمائي مؤسسات الدولة تحقيق التنمية رأس المال البشري الحماية الاجتماعية

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