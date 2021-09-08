الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عضو بـ«شركات السياحة»: التطعيم بلقاح كورونا يقلل تأثير الإصابة

عضو الجمعية العمومية
عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات

قال على المانسترلي، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في التصدي للموجة الرابعة من فيروس كورونا من خلال تطبيق الإجراءات بشكل جيد عن طريق وزارة الصحة.

وأضاف المانسترلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الفترة الحالية تتطلب التصدي لهذه الموجة من خلال سرعة تطعيم المواطنين رغم أنه ليس حماية أكيدة 100%، لكن الإصابة ستكون أقل تأثيرا عن المواطن على عكس من لم يتم تطعيمهم، مضيفا أن التاثير السلبي المباشر على الحركة السياحيةً سيتوقف على شدة تأثير الموجة الرابعة وعدد الإصابات.

وتابع، أن قطاع السياحةً أصبح غير قادر على تحمل أعباء جديدة تتسبب بها تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتي عانى منها الجميع.

وأضاف المانسترلى أنه تم التنسيق مع مسؤولى وزارة الصحة بالإسكندرية لتجهيز مقر الغرفة لاستقبال لجنة لتلقيح أصحاب الشركات والعاملين بدلا من وضعهم على قوائم الانتظار في مكاتب الصحة لإعطائهم الأولوية في الحصول على التطعيم للمساهمة للحد من اّثار جائحة كورونا.

يشار إلى أن على المانسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، أعلن  أنه قد تم  تطعيم نحو 650 من أصحاب شركات السياحة بالإسكندرية والعاملين، كما انضم لهم عدد من المرشدين السياحيين لتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس ضمن حملة وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحى المصرى. 

الشركات السياحية فيروس كورونا وزارة الصحة قطاع السياحة وزارة السياحة والآثار

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