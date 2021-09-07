غدا.. الحكم في تظلم حسن راتب وعلاء حسانين على التحفظ على أموالهم

حجزت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، التظلم المقدم من رجل الأعمال حسن راتب وزوجته وأبنائه لاتهامه بالاشتراك في سرقة وتهريب الآثار إلي جلسة غدا الأربعاء للحكم.

كذلك حجزت المحكمة الاقتصادية التظلم المقدم من علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وزوجته وأبنائه أيضا، على خلفيه تحفظ النيابة على أمواله لاتهامه بالاشتراك في سرقة وتهريب الآثار، إلي جلسة غدا 8 سبتمبر للحكم.

وفي ٢٨ يوليو الماضي، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب 15 يوما في اتهامه بقضية الآثار الكبرى.

وأجرى نظر تجديد الحبس عبر الفيديوكونفراس بين محكمة جنوب القاهرة وسجن 15 مايو المركزي.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين بقيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وتبين من التحقيقات مقاضاة علاء حسانين لـ"حسن راتب" بشيكات بنكية، ووجود خلافات مالية بينهما جراء تمويل رجل الأعمال حسن راتب للبرلماني السابق علاء حسانين وعصابته للتنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عمليات تمويل بملايين الجنيهات لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار من قبل الأول.

وتسلمت نيابة جنوب القاهرة الكلية، الصحيفة الجنائية للنائب السابق علاء حسانين وآخرين في قضية الآثار وتبين أنه سبق اتهامه في 4 قضايا نصب سابقة.

وكشفت الصحيفة الجنائية لعلاء حسانين، أنه، في عام 2003 اتهم في قضية رقم 12427 نصب واحتيال وذلك لتوقيعه على شيكات دون رصيد، وعام 2017 ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه في بلاغ، تقدم به رجل أعمال واتهمه فيه بالنصب والاحتيال، والاستيلاء منه على 3 ملايين دولار.

وتسلمت نيابة جنوب القاهرة، تقرير لجنة وزارة الآثار فيما يخص المضبوطات التي وجدت بحيازة النائب البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين، بعد أن كشف أن أماكن الحفر تقع في منطقة أثرية بالقرب من منطقة مصر القديمة، وأن لديه مخزنا للتهريب، حيث أخفى فيه علاء حسانين المضبوطات، ويحتوي ذلك المخزن على الآثار التي حصل عليها أثناء عمليات التنقيب.