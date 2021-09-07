رومانيا: 2033 إصابة جديدة بكورونا و48 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في رومانيا، اليوم الثلاثاء، استمرار ارتفاع إصابات فيروس (كورونا) وتم تسجيل 2033 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 وفاة جراء تداعيات الإصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الرومانية -في بيان أوردته صحيفة "رومانيا جورنال"- أن إجمالي مصابي كورونا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد بلغ مليونا و109 آلاف و76 مُصابا، وبلغت حصيلة الوفيات في البلاد 34 ألفًا و762 حالة وفاة، بينما بلغت حصيلة التعافي مليونا و59 ألفًا و637 شخصًا على مستوى البلاد.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.