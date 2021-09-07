للأمهات.. 9 أفكار مختلفة للانش بوكس قبل انطلاق الدراسة

اقترب انطلاق العام الدراسي 2021 - 2022، لذا يقدم “الدستور” أفكار للأم تعطيها لأطفالها في اللانش بوكس خلال وقت المدرسة حسب موقع kidsactivitiesblog.

لذا لابد أن يضم مزيد من الأغذية في يوم الطفل بشكل ممتع ولذيذ، مليء بالحب وهذا يظهر من طريقه صنعه وسيكون الطفل متحمسا لمساعدة والدته في تحضيره اللانش.

فكرة 1:

ثمرتين من الجزر مقطعين.

1 بيضة مسلوقة.

ثمرة تفاح.

قطعتين توست مع زبدة الفول السوداني.

كوب زبادي مع شوفان أو قطع فاكهة.

فكرة 2:

3 قطع توست منوعين بين شيكولاتة نوتيلا وجبن كيري.

2 ثمرة فاكهة ممكن ثمرة موز مع ثمرة كمثرى.

علبة لبن حليب كامل الدسم.

3 ثمرات خيار مقطعة.

فكرة 3:

قطع من الجبنة المثلثات.

شرائح من الخيار والجزر.

قطعتين من خبز التوست.

1 بيضة مسلوقة.

علبة عصير جوافة.

فكرة 4:

تشكيلة من الخضار السوتيه.

2 قطعة صدور بانيه 250 جم مشوية.

سلطة مقطعة بدون اى اضافات.

علبة عصير كوكتيل.

ثمرة فاكهة مقطعة.

فكرة 5:

2 قطعة لحم مشوية.

بولة ارز ابيض.

طبق سلطة بدون اى اضافات.

علبة عصير كوكتيل.

ثمرة فاكهة مقطعة.

فكرة 6:

2 قطعة من صدور الدجاج المشوية.

بولة مكرونة بصوص احمر.

خضار مقطع شرائح.

كوب من عصير الليمون.

ثمرة فاكهة مقطعة.

فكرة 7:

بولة مكرونة بصوص ابيض.

قطع فراخ مشوية مقطعة.

طبق خضار سوتيه.

ثمرتين فاكهه مقطعين.

علبة حليب بالفواكه.

فكرة 8:

عيش تورتيلا باللحم مقطع اربع.

عنقود عنب احمر كبير.

4 قطع كوكيز بالشيكولاتة.

علبة لبن حليب كامل الدسم.

فكرة 9:

شرائح سلامي مع عيش التورتيلا.

علبة لبن بالفراولة.

ثمرة كمثرى.

4 قطع كوكيز بالشوفان.