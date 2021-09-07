الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

تعليم المنوفية: انتظام امتحان مادة الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

غرفة عمليات امتحانات
غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية العامه

أكد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية من داخل غرفة عمليات مراقبة انتظام وانضباط امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالمنوفية، أن طلاب الشعبتين العلمية والأدبية أدوا اليوم الثلاثاء امتحان اليوم الرابع بانتظام وهدوء، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ.

وقال مدير المديرية أن غرفة عمليات المديرية، وغرف عمليات الإدارات التعليمية العشر لم تتلق أية بلاغات تتعلق بصعوبة أسئلة الامتحان، ولم ترصد أية تجاوزات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وانطلقت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة يوم السبت الماضي، طبقا لجدول سير الامتحانات  التي أعدته الوزارة.

وأكد “سويد” أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بتجهيز عدد 19 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية العشرة بنطاق محافظة المنوفية لاستقبال طلاب الدور الثاني والذي يبلغ عددهم 6467 طالب وطالبة.

محافظة المنوفية وزارة امتحانات امتحانات الدور الثاني ازمة مستوى طلاب

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