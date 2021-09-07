الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفرالشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من مستشفى الأورام

مستشفي الأورام
مستشفي الأورام

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال تطوير المحاور والشوارع بغرب محافظة كفرالشيخ، للوقوف على الأعمال الجارية، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، مشددًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية، واستمرار أعمال الرش والتطهير بمدن وقرى المحافظة.

وتابع محافظ كفرالشيخ الأعمال الجارية بشارع المدارس شرق العاصمة، والواصل بين محور سعد زغلول، والشوارع المتفرعة أمام حديقة صنعاء، كما تفقد الأعمال الجارية بمركز الأورام الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء منه، ليستفيد منه أهالي محافظات الدلتا.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ الأعمال الجارية في محور سعد زغلول، وشارع ال21، مشددًا بمنع عبور السيارات والتكاتك المخالفة، وإزالة التعديات على الطريق، موجهًا بإجراء تعديل مروري بأحد الشوارع المتفرعة من شارع صبري القاضي، لمنع التكدس المروري، وتيسير الحركة.

وأكد محافظ كفرالشيخ أنه تم الانتهاء من الخرسانات بنسبة 100%، ونسبة التشطيبات النهائية 98%، ووصل الإنشاء في المبنى الجديد لحوالي 60%، المكون من دور واحد يشمل "المغسلة وبور الكهرباء والمغسلة والعيادات"، أما الأجهزة الطبية فسيتم توريدها خلال الفترة المقبلة، كما تم تركيب 8 مصاعد بالمبنى.

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن أهالي محافظة كفرالشيخ والمحافظات المجاورة في انتظار افتتاح المركز، مؤكدًا أن إقامة مشروع مركز علاج أورام كفرالشيخ، سيوفر رعاية متكاملة لكل حالات الأورام في دلتا مصر.

وأكد أن المشروع يقع في المنطقة المقابلة للمعهد الديني، والمدرسة الزراعية للبنات، على مساحة 8876 م2، ويتضمن مبنى "أ" بمسطح 1400م2، ويتكون من بدروم وأرضى، و6 أدوار علوية، ومبنى "ب" بمسطح 2000م2 ويتكون من بدروم وأرضى و3 أدوار علوية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن المشروع يضُم كل التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، وستة أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريراً، و5 غرف للطوارئ، تضم 7أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوى 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17 سريراً، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، موضحاً أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك إلى 95%.

 

كفر الشيخ تطوير إنشاء مستشفي الأورام الأهالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

الرئيس السيسي يوجه بتعويض المتضررين من إزالات ميناء المكس

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

أمطار فى بعض المناطق.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء

الرئيس السيسي: «كل اللي بنقول عليه بنفذه بإيدينا وزيادة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

التعصب الكاذب

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "16".. توتر العلاقات بين أهالي سيناء والأمن

مؤمن المحمدي

كام نادي في الممتاز؟

ناصرعراق

رجاء النقاش..ذكريات معطرة بالمودة والإبداع

القس. رفعت فكرى

الطلاق ليس حلًا

منى رجب

الإنسانية المفقودة فى الصداقة العصرية

د. داليا مجدي عبدالغني

الاستعراض الحوارى الخاوى

محمود خليل

«محمد الصغير».. أذكى رجل شرطة فى بر مصر

صور

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

محطة تل أبيب

المزيد

هدده بالتصفية الجسدية.. الاحتلال الإسرائيلى يستدعى والد الأسير أيهم كممجى

«جلبوع Redemption».. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلى (إنفوجراف)

«سرير وحارسة نائمة».. الرواية الإسرائيلية لهروب 6 أسرى من سجن جلبوع