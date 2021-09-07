محافظ كفرالشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من مستشفى الأورام

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال تطوير المحاور والشوارع بغرب محافظة كفرالشيخ، للوقوف على الأعمال الجارية، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، مشددًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية، واستمرار أعمال الرش والتطهير بمدن وقرى المحافظة.



وتابع محافظ كفرالشيخ الأعمال الجارية بشارع المدارس شرق العاصمة، والواصل بين محور سعد زغلول، والشوارع المتفرعة أمام حديقة صنعاء، كما تفقد الأعمال الجارية بمركز الأورام الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء منه، ليستفيد منه أهالي محافظات الدلتا.



كما تفقد محافظ كفرالشيخ الأعمال الجارية في محور سعد زغلول، وشارع ال21، مشددًا بمنع عبور السيارات والتكاتك المخالفة، وإزالة التعديات على الطريق، موجهًا بإجراء تعديل مروري بأحد الشوارع المتفرعة من شارع صبري القاضي، لمنع التكدس المروري، وتيسير الحركة.



وأكد محافظ كفرالشيخ أنه تم الانتهاء من الخرسانات بنسبة 100%، ونسبة التشطيبات النهائية 98%، ووصل الإنشاء في المبنى الجديد لحوالي 60%، المكون من دور واحد يشمل "المغسلة وبور الكهرباء والمغسلة والعيادات"، أما الأجهزة الطبية فسيتم توريدها خلال الفترة المقبلة، كما تم تركيب 8 مصاعد بالمبنى.

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن أهالي محافظة كفرالشيخ والمحافظات المجاورة في انتظار افتتاح المركز، مؤكدًا أن إقامة مشروع مركز علاج أورام كفرالشيخ، سيوفر رعاية متكاملة لكل حالات الأورام في دلتا مصر.

وأكد أن المشروع يقع في المنطقة المقابلة للمعهد الديني، والمدرسة الزراعية للبنات، على مساحة 8876 م2، ويتضمن مبنى "أ" بمسطح 1400م2، ويتكون من بدروم وأرضى، و6 أدوار علوية، ومبنى "ب" بمسطح 2000م2 ويتكون من بدروم وأرضى و3 أدوار علوية.



وأضاف محافظ كفرالشيخ أن المشروع يضُم كل التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، وستة أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريراً، و5 غرف للطوارئ، تضم 7أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوى 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17 سريراً، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، موضحاً أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك إلى 95%.



