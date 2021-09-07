الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعجال التحريات الأمنية حول المتهم بالنصب على صيدلى بالمطرية

متهم
متهم

أمرت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الثلاثاء، باستعجال التحريات الأمنية حول موظف متهم بالنصب على المواطنين وإيهامهم بقوة علاقاته بالمسئولين جهة عمله، زاعمًا قدرته على إنهاء إجراءات إصدار قرار تكليف لهم للعمل بصيدليات بعض المستشفيات بمنطقة المطرية.

البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط موظف استغل طبيعة عمله بإحدى الجهات الحكومية وممارسة نشاطًا احتياليًا والنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته بكبار مسئولي جهة عمله زاعمًا قدرته على إنهاء إجراءات إصدار قرار تكليف لهم للعمل بصيدليات بعض المستشفيات بمنطقة المطرية.

بلاغ من صيادلة حديثي التخرج

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية يفيد بقيام موظف بطلب وأخذ مبلغ مالى منه، مقابل إنهاء إجراءات إصدار قرار تكليف لاثنين من أقاربه الصيادلة حديثى التخرج للعمل بصيدليات بعض المستشفيات إلا أنه لم يفِ بوعده ورفض رد المبالغ المالية.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) باستغلال طبيعة عمله بإحدى الجهات الحكومية وممارسة نشاطًا احتياليًا والنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته بكبار مسئولي جهة عمله زاعمًا قدرته على إنهاء إجراءات إصدار قرار تكليف بعض أقارب الشاكي للعمل بصيدليات بعض المستشفيات- خلافًا للحقيقة- وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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