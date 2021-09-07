أبرزهم كوكو شانيل.. أكثر الأشخاص تأثيرا فى تاريخ الموضة (صور)

تحتاج كل صناعة إلي قاده ليتبعهم الناس ولاسيما صناعة الأزياء التي تلهم الناس ليكونوا رائعين بنفس القدر، التأثير الذي لديهم يتحدث من عملهم ، حتى عندما لا تكون على دراية بأسمائهم.

قد لا تعرف كيف تطور ما ترتديه الآن، لكنه بالتأكيد من بنات أفكار مصمم أزياء في مكان ما، ونعرض لكم فيما يلي أكثر مصممي الأزياء تأثيرا في تاريخ الموضة وفقا لموقع "rankar".

كوكو شانيل



لن تكتمل أي قائمة بدون ذكر الأيقونة كوكو شانيل مجرد قائمة بإسهاماتها في عالم الموضة كافية لضمان مكانة بارزة في عالم الموضة، وتعد دار شانيل معروفة في مختلف أنحاء العالم.



دونا كاران



مؤسسة "DKNY"، أصرت دائمًا على تصميم ملابس مريحة وعملية، على حد تعبيرها ، فضلت تصميم الملابس التي سترتديها، و تشتهر مجموعتها بين النساء العاملات للأسباب المذكورة أعلاه، واشتهرت بمجموعة منتجاتها "Essentials" ، سبع قطع يتم خلطها دائمًا ومطابقتها.



جورجيو أرماني



الرجل الذي صمم أزياء لأكثر من 100 فيلم، وهو رجل عملاق في الموضة الرجالية وأول شخص يستخدم طرق إعلان غير تقليدية للترويج ، جورجيو أرماني هو أحد المصممين الأكثر وشهرة على الإطلاق، بدأ بارتداء الملابس الجاهزة لكنه توسع ليشمل الإكسسوارات وملابس السباحة والملابس الداخلية أيضًا.

وتبلغ ثروته الصافية أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي ، وهو أحد أغنى المصممين على الإطلاق.



كريستيان ديور



حتى الآن تعد ديور أحد أشهر دور الأزياء في العالم، وفتحت الأبواب لأول مرة في فبراير عام 1947، بعدما لاقت المجموعة انتقادات كثيرة من المراقبين.

كان مميزًا وكان الهدف من المحتوى هو استخدام الكثير من الأقمشة في الفساتين. لكن الناس جاءوا للإعجاب بالمظهر الحسي، ووصفوه بأنه "نساء الزهرة"، وأعطى اسم كريستيان ديور وزنًا كبيرًا في جعل باريس عاصمة الموضة في العالم.



بيير كاردان



كانت ولا تزال تصاميم بيير كاردان مستقبلية، سافر بعيدًا وواسعًا وشارك دوليًا من اليابان إلى الفلبين إلى إيطاليا، كل ذلك له بعض التأثير على تصميماته، ربما كان بسبب هذا العرض المتنوع أن إبداعاته تبدو وكأنها قد سافرت عبر الزمن إلى الوراء من القرن الخامس والعشرين.



رالف لورين



أحد المحاربين القدامى الذين انتقلوا بنجاح إلى أيقونة الموضة، يمثل شعار "بولو" الذي نعرفه جيدًا اليوم منزله.

ما يميز تصاميم رالف لورين هو استخدام أسلوب الرجال في تصميم بدلات نسائية كلاسيكية.

اليوم مع أكثر من 600 متجر حول العالم ، أصبحت واحدة من أكثر العلامات التجارية المرغوبة للأزياء.

إيف سان لوران

يتم الاحتفال بإيف سان لوران سان لوران باعتباره رمز الموضة الأكثر اتساقًا؛ كانت مجموعاته مسؤولة عن إنقاذ ديور من حافة الإفلاس.

وقدم "Le Smoking" ، كلاسيكي حتى الآن، أنشأ علامته التجارية في الستينيات، وحقق شهرة عالمية ونجاحًا على الفور.



كالفن كلاين



عندما ظهر لأول مرة على الساحة ، سجل الرقم القياسي لكونه أصغر حاصل على جائزة COTY.

العلامة التجارية الشائعة الآن على الجيب الخلفي لجينزك هي شيء قدمه كالفن كلاين للعالم، وتابع الحملة الناجحة بشكل كبير بمجموعة ملابس داخلية، اليوم على الرغم من أنه لا يشرف على تصميمات مجموعته كما فعل من قبل؛ إلا أنه لا يزال مصدر إلهام.



توم فورد



قد تعرفه على أنه الرجل الذي لبس دانيال كريج في جميع أفلامه بوند. وكلنا نعرف أفضل من الجدال مع إحساس بوند بالأزياء. توم فورد ليس مصمم أزياء بالتعليم، إنه مهندس معماري. لكن هذا لم يمنعه من إنقاذ "Gucci"، ثم اعتبارها علامة تجارية متعثرة، وجعلها ذات شأن مرة أخرى، وتعتبر نصيحة توم فورد بشأن ارتداء الملابس بمثابة إنجيل في بعض الدول، ولديه العديد من الجوائز لدعم هذا الإدعاء.