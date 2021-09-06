الإثنين 06 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«العمل الدولية»: ندعم فلسطين من خلال برنامج العمل اللائق

العمل الدولية
العمل الدولية

أكدت الدكتورة ربا جرادات، المدير الاقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، دعم المنظمة لدولة فلسطين من خلال برنامج العمل اللائق، مشيرة إلى عقد اجتماع للمانحين في جنيف مارس 2022 وتأمين الموارد اللازمة للتمويل؛ تلبية لدعوة المنظمة لعقد مؤتمر تحت إشرافها ومنظمة العمل العربية ووزارة العمل الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمتها اليوم الإثنين خلال افتتاح أعمال الاجتماع التمهيدي للمانحين لدعم صندوق التشغيل الفلسطيني، والذي نظمته منظمة العمل الدولية على هامش الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي؛ ‏لاستعراض مضمون الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والموارد المالية المطلوبة.

وأشارت جرادات إلى وضع سوق العمل الفلسطيني في ظل جائحة كورونا والذي قوض العديد من القطاعات الاقتصادية وأدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي وانعكس على ما يعادل 161 ألف وظيفة..كما وجهت الشكر لدولة الكويت على دعمها لبرنامج العمل اللائق.

من جهته.. قدم فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية الشكر للدكتورة ربا جرادات والدكتور نصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني والمجموعة العربية التي كلفته للتنسيق مع منظمة العمل الدولية، حيث تم عقد اجتماع ثلاثي قبل أسبوعين بين الأطراف الثلاثة لبحث آلية للتمويل من الجهات المانحة.

وبدوره.. وجه الدكتور نصري أبو جيش شكره لمنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية على جهودهم وبجهود الدول العربية التي تقدم الدعم المادي والمعنوي والفني والتقني لفلسطين.

القوى العاملة جنيف اجتماع بجنيف للمانحين فلسطين العمل اللائق العمل الدولية

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