معلومات عن مرض «النفخات القلبية»

تُعتبر أمراض القلب من الأسباب الرئيسية لزيادة نسب الوفاة في العالم، وتعد "النفخات القلبية" من الأمراض التي تتضمنها القائمة.

"النفخات القلبية" ليست خطيرة، فالقلب عبارة عن مضخة تتكون من أربعة صمامات، حيث تحدث النفخات عندما يتدفق الدم في القلب أو بالقرب منه، الأمر الذي يتسبب بنوع من الاضطراب.

ووفقًا لما ذكره موقع "health central" الطبي، فبعض النفخات القلبية، المعروفة باسم النفخات "البريئة"، غير ضارة، ومع ذلك قد يشير البعض الآخر إلى مشكلة أكثر خطورة، مثل مرض صمام القلب أو عيب خلقي.

حقائق عن مرض «النفخات القلبية»

أكد الأطباء، أن حوالي 10٪ من البالغين و30٪ من الأطفال يعانون من "النفخات القلبية" البريئة، لكن البعض الآخر يسبب مشاكل، بما في ذلك التهاب في الصمام.

وأوضح الأطباء، أن الشيخوخة من الأمور التي تزيد فرص الإصابة بـ"النفخات القلبية"، فكلما تقدمنا في العمر، زاد الحاجة إلى تركيب صمام القلب.

كما يولد حوالي 1٪ إلى 2٪ من سكان العالم مولودين بمشاكل وعيوب خلقية بالشريان الأورطي، وهذا يمكن أن يحد أو يتسبب في تدفق الدم بشكل غير طبيعي، مما يتطلب علاجًا جراحيًا.

وأشار الأطباء، أنه يمكن أن تحدث النفخات القلبية عند الولادة، حيث يمكن أن يمكن أن تسبب العيوب الخلقية مشكلة النفخات القلبية.

ويعد مرض "النفخات القلبية" علامة، على الإصابة بمشاكل كبيرة بصمام القلب، حيث يمكن أن تظهر مع مجموعة متنوعة من الأعراض أو في بعض الأحيان بدون مؤشرات.

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من أعراض في الصدر أو خفقان وضيق في التنفس، وإرهاق، وضعف عام، حيث يمكن أن يؤدي إلى تضخم القلب وحتى الفشل.

ويختلف علاج "النفخات القلبية" على النوع والحالة الناتجة، ففي حالة الأطفال المولودين بحالة خلقية، يمكن للأطباء مراقبتها أثناء نموهم، وقد يكون علاج العدوى بالأدوية أو جراحة استبدال الصمام أو إجراءات إغلاق الثقوب أمرًا مناسبًا.