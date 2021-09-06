الإسكندرية تكتسح تصفيات أولمبياد الطفل المصرى بـ16 مركز أول (صور)

حصد طلائع محافظة الإسكندرية، 16 مركزًا في فعاليات تصفيات أولمبياد الطفل المصري، في نسخته الثالثة والمقامة بالبحيرة، والتي شارك بها من الإسكندرية أكثر من 5 آلاف لاعب ولاعبة فى مختلف الألعاب.

أولمبياد الطفل المصري

وتنفذ فعاليات أولمبياد الطفل المصري، تحت إشراف الإدارة المركزية للطلائع برئاسة عزة الدري، والإدارة المركزية للتنميه الرياضية برئاسة الدكتورة سونيا عبد الوهاب.

أولمبياد الطفل المصري

وتتضمن التصفيات فى الألعاب (قدم خماسى بنين -قدم خماسى بنات - كرة طائرة بنين -كرة طائرة بنات -كرة سلة بنين - كرة سلة بنات - كرة يد بنين فقط - عدو 100 م بنين - عدو 100 م بنات - وثب طويل بنين - وثب طويل بنات - رمى جلة بنين - رمى جلة بنات - فردى بنين - فردى بنات - زوجى بنين - زوجى بنات - الكاراتيه - التايكندو).

أولمبياد الطفل المصري

وتتم التصفيات على مستوى القطاع الإقليمي لمحافظة الإسكندرية من أولمبياد الطفل المصري، تحت إشراف د. صفاء الشريف، وكيل الوزارة، وكانت نتائج تصفيات اليوم الإثنين كالتالي، حيث حصدت الإسكندرية (أول حرة بنات، أول باك بنين وبنات، أول وثب بنين وبنات، أول جلة بنين وبنات، أول جري بنات، أول تنس طاولة زوجي بنين وبنات، أول تنس طاولة فردي بنين وبنات، أول طائرة بنين وبنات، أول يد بنين وبنات، أول سلة بنين وبنات، أول قدم بنات، رفع أثقال ١١ لاعب أول من ١٢، التايكوندو ٨ لاعبين أول من ١٠، المصارعة ٦ أول بنين من ٨، المصارعة بنات ٣ لاعبات من ٦، كاراتيه لاعب اول من ٢).

أولمبياد الطفل المصري

من جانبها، هنأت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، اللاعبين لافتة أنها تفخر دوما بأبنائها، متمنية لهم التوفيق فى التصفيات المقبلة والحصول على النسخة الثالثة ليظل اللقب فى عروس البحر، حيث حصدت الإسكندرية النسختين الأولى و الثانية من الأولمبياد.