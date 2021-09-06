الإثنين 06 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

فرنسا: 103 حالات وفاة وأكثر من 3 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، الإثنين، تسجيل 103 حالات وفاة، و3 آلاف و42 إصابة بفيروس كورونا على مستوى فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا للبيانات الواردة على موقع الهيئة على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في فرنسا منذ بداية تفشي الوباء إلى 115 ألفًا و7 حالات، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال نفس الفترة 6 ملايين و839 ألفًا و494 إصابة.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا
تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية، وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

الولايات المتحدة منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الفرنسية الصحة العالمية شرق المتوسط

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