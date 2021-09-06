تجديد حبس المتهم بتهريب 500 قرص مخدر بمطار القاهرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، اليوم الاثنين، تجديد حبس راكب لاتهامه بمحاولة تهريب 500 قرص مخدر بمطار القاهرة الدولي ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولى القبض على متهم في محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة ،حيث اشتبهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي في راكب مصرى قادم من أديس أبابا على الخطوط الإثيوبية لتهريب أصناف ممنوعة من المواد المخدرة.

وقامت الأجهزة الأمنية بتفتيش حقائب الراكب وعثر بحوزته على 500 قرص ترامادول المخدر مخبأة بين طيات ملابسه وتم تحرير المحضر اللازم.