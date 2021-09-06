كيف يمكن لأولياء الأمور تحبيب أطفالهم فى الزى المدرسى؟

يكره كثير من الأطفال ارتداء الزي المدرسي، بسبب ذهابهم للمدرسة وشعورهم بأن مظهرهم لا يتماشي مع استايل ملابسهم الذي يفضلون ارتداءه في الخروج والتنزه، فالخامات في بعض الأحيان لا تكون جيدة أو المقاسات تكون غير مناسبة.

لذلك نشر موقع «landsend» الأمريكي تقريرا عن كيف يمكن لأولياء الأمور أن يحببوا أطفالهم في الزي المدرسي.

اجعل طفلك يشارك في عملية شراء الزي الموحد:

من المرجح أن يكون طفلك سعيدًا بالزي المدرسي، ويكون مستعدًا لارتدائه في صباح المدرسة عندما يكون مشاركًا في عملية شرائه ضع في اعتبارك القيود أو المتطلبات اللازمة لمدرسة طفلك، ثم دع طفلك يتمتع بأى قدر من الحرية المسموح به داخل هذا النظام.

على سبيل المثال، يتجه الكثير من المدارس نحو قواعد الملابس المرنة، حيث يكون للطلاب الاختيار من بين مجموعة محددة من الألوان في عناصر مثل قمصان البولو للزي المدرسي مثل الأزرق الفاتح أو الأزرق الملكي أو الأبيض أو الأزرق الداكن قد يسمح للأطفال بارتداء السراويل القصيرة أو السراويل المدرسية الكاكي الطويلة أو البنطلونات أو التنانير أو القمصان أو قمصان البولو قصيرة أو طويلة الأكمام أو القمصان ذات الأزرار أو اللياقات المدورة أو غيرها من العناصر وقد يكون لدى الطلاب أيضًا عناصر اختيارية أخرى قد يختارون ارتداءها مثل السترات العادية أو السترات الصوفية.

الجوارب والأحذية

الجوارب والأحذية هي جزء آخر من ملابس الأطفال، قد يكون لهم خيارات فى ارتدائها، دع الأطفال يقررون ألوان وأنماط الجورب ضمن لوائح المدرسة، اطلب من الأطفال الذهاب معك إلى المتجر لتجربة الملابس، أو إذا تم طلب الملابس، اجعل الأطفال يجربون الملابس على الفور للتأكد من أنهم سعداء اسمح لطفلك بإنشاء عناصر مثل دفاتر الملاحظات المخصصة أو حمل حقيبة ظهر مطبوعة بحروف كبيرة للحصول على بعض الأناقة الشخصية.

اختر قطع الزي المدرسي عالية الجودة:

طريقة أخرى للتأكد من أن طفلك يحب الزي المدرسي الخاص به هو شراء سلع عالية الجودة إن الشراء من علامة تجارية موثوقة والحصول على عناصر جيدة الصنع ومصنوعة من مواد متينة وناعمة سيقطع شوطا طويلا في ضمان سعادة طفلك بالزي الرسمي قد يشعر من القطع منخفضة الجودة بالحكة أو الخدش أو عدم الراحة.

اشتري أقمشة موحدة مريحة:

ستساعد الأقمشة المناسبة مثل الاقمشة القطنية التي تتنفس وتتسم بالمتانة وتوفر أعلى مستوى من الراحة للأطفال على حب زيهم المدرسي. ابحث عن أقمشة مثل:

القمصان القطنية، ذات اللياقة المدورة التي توفر النعومة والتمدد.

شورت من القطن بنسبة 100٪.

ملابس طوقها واسع من عند الرقبة حتى لا يتضايق الأطفال عند الارتداء والخلع.

تي شيرت قطني مسامه واسعة ومغسول مسبقًا للشعور بالراحة والأناقة.

مزيج من البوليستر مع القطن المقاوم للتجاعيد أو مصنوع من القطن بنسبة 100٪ للسراويل القصيرة والسراويل الطويلة.

بليزرصوف ناعم.

تفاصيل الزي الرسمي

مثلما لا تصنع جميع الأزياء الموحدة بنفس الجودة، فهناك الكثير من الاختلافات في التفاصيل أيضًا، هذه التفاصيل الصغيرة هي التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الشكل والمظهر والوظيفة والمتانة لقطع الزي المدرسي ضعي في اعتبارك التفاصيل الرئيسية مثل:

أقمشة سهلة العناية يمكن غسلها في الغسالة ولا تبهت ولا تنكمش.

أقمشة ناعمة ودافئة يمكن ارتداؤها في طبقات دون أن تكون ضخمة جدًا.

جيوب مفتوحة أو بسحاب للمساعدة في إبقاء المتعلقات مخبأة بأمان.

أطواق جيدة الصنع توضع بشكل جذاب وتحافظ على الراحة.

بطانات ناعمة في السترات الصوفية لتوفير الراحة المثلى.

جوارب قطنية مسامية للراحة طوال اليوم.

سترات خريف وشتاء جيدة الصنع مع أغطية وأربطة لإكمال المظهر للشعور بالدفء خلال الطقس البارد.

ابحث عن مقاس موحد يناسب الأطفال:

من المهم العثور على المقاسات المثالية التي تجعل الأطفال يشعرون بالثقة في زيهم المدرسي والطلب من الطفل أن يجرب العناصر في وقت مبكر قبل تاريخ بدء المدرسة للتأكد من أنها مناسبة تمامًا.

اهتم بالزي الرسمي حتى يدوم:

يجب اتباع دائمًا تعليمات العناية الموجودة على الملصق الخاص بكل عنصر من عناصر الملابس ولمزيد من النعومة، يمكن إضافة الخل الأبيض كبديل لمنعم الأقمشة للحفاظ على الملابس منتعشة وناعمة.