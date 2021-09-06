الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جبهة المقاومة الأفغانية تؤكد سلامة زعيمها أحمد مسعود

أحمد مسعود
أحمد مسعود

أعلنت جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، اليوم الاثنين، أن زعيمها "أحمد مسعود" في مكان آمن وفي حالة سالمة، وأنه سيلقى بيانا خلال وقت قريب.
 

وقال المتحدث باسم الجبهة علي نزاري - في تغريده له بموقع التدوينات "تويتر" - "إن زعيم الجبهة سيوجه رسالة إلى شعبنا في أقرب وقت".
 

يأتي ذلك بعد ساعات من نفي الجبهة لمزاعم حركة طالبان عن استيلائها على إقليم (بانجشير) الذى يوصف بأنه آخر معقل للمقاومة في أفغانستان.
 

وقالت الجبهة إن قوات المقاومة تتواجد بكافة المواقع الاستراتيجية عبر أنحاء وادي بانجشير من أجل مواصلة القتال.
 

وأضافت الجبهة: "نود طمأنة شعب أفغانستان بأن الكفاح ضد طالبان وشركائها سيستمر حتى تسود الحرية والعدالة، وأن مزاعم طالبان عن احتلال بانجشير كاذبة".
 

ويمثل إقليم بنجشير الجبلي معقلا لقوات "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة أحمد مسعود، الزعيم العسكري السياسي من أصل طاجيكي، المناهضة لـ"طالبان"، التي سيطرت مؤخرا على معظم أراضي أفغانستان بما في ذلك العاصمة كابول.
 

وفي وقت سابق.. أعلن مسعود دعمه لمبادرة مجلس العلماء الأفغاني لإجراء مفاوضات رامية إلى إنهاء القتال مع "طالبان"، التي أعلنت السيطرة على عدة مناطق في بنجشير والدخول إلى عاصمة الإقليم مدينة بازاراك بعد أن تمكنت من تأمين الأراضي المحيطة.

كابول أحمد مسعود المقاومة الافغانية طالبان أفغانستان

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وائل لطفي

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